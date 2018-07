[글로벌 브리핑] 시리아서 IS 잇따른 공격…221명 사망 외 지구촌뉴스 입력 2018.07.26 (10:45) 수정 2018.07.26 (11:02)

지구촌 곳곳의 소식을 전해드리는 글로벌 브리핑입니다.



시리아서 IS 잇따른 공격…221명 사망



시리아 남서부 스웨디아 지역에서 IS가 연쇄적으로 자살 폭탄 테러를 일으켰습니다.



시리아인권관측소는 이번 공격으로 IS 조직원 45명을 포함해 친시리아군과 민간인들까지 적어도 221명이 숨졌다고 밝혔습니다.



반군 조직을 상대로 승리를 거둔 친시리아군과 러시아군이 이달 중순부터 IS 연계 조직에 대한 공격을 이어가고 있는데요.



이에 IS가 격렬히 저항하면서 대규모 공격을 강행한 것으로 보입니다.



美 할리우드 거리 ‘트럼프 별’ 훼손돼



미국 할리우드 명예의 거리에 있는 트럼프 별이 현지 시각 어제 훼손됐습니다.



한 남성이 밤 사이에 명예의 거리 바닥에 새겨진 트럼프 별을 곡괭이로 산산조각낸 건데요.



남성은 경찰에 자수해 구금된 상태입니다.



트럼프 별은 트럼프 대통령이 NBC 방송의 리얼리티 프로그램을 진행한 공로로 2007년에 만들어졌는데요.



대통령 당선 전부터 여러 차례 훼손된 바 있습니다.



독일 맥주업계 폭염 속 호황…맥주병 모자라



폭염이 기승인 독일에서는 맥주 수요가 급증해 맥주병이 모자란다고 합니다.



맥주 생산라인이 쉴 새 없이 가동되면서 맥주를 담을 빈 병이 부족한 건데요.



수요에 비해 빈 병 회수가 늦어지고 있기 때문입니다.



맥주회사 모리츠 피게 측은 빈 병을 반납해 달라고 SNS 계정에 도움을 호소하기도 했습니다.



美 메가밀리언 복권 당첨자 나와…5800억 원



미국 메가밀리언 복권 당첨자가 우리 돈으로 약 5,800억 원을 받게 됐습니다.



메가밀리언 복권은 지난 5월 8일부터 계속 당첨자가 나오지 않아 상금이 높아지면서 복권 열풍을 불러일으켰는데요.



현지 시각 그제 캘리포니아에서 당첨자가 나왔는데 신원은 공개되지 않았습니다.



UAE, 세계적 열풍 ‘키키 댄스’ 금지



아랍에미리트 경찰이 세계적인 열풍을 일으키고 있는 일명 '키키 댄스'를 금지시켰습니다.



키키댄스는 랩 가수 '드레이크'의 최신곡에 맞춰 추는 춤인데요.



유명 연예인들이 잇따라 춤을 추는 영상을 올리면서 순식간에 확산했는데, 어느 순간부터 달리는 차에서 운전대를 놓고 내린 채 춤을 추는 위험한 놀이로 번졌습니다.



우리나라 가수 방탄소년단도 이 춤을 추는 영상을 올렸는데요.



아랍에미리트는 다른 운전자들에게 위험을 초래하는 키키댄스를 금지한다고 밝히고 해당 영상을 올린 3명을 체포했습니다.



이집트 당국도 단속에 나서겠다고 밝혔습니다.

