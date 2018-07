“이스라엘, 시리아 IS 이례적 공습…IS가 먼저 도발” 입력 2018.07.26 (18:25) 인터넷 뉴스

이스라엘이 시리아 남서부에서 수니파 무장조직, IS 연계 조직을 이례적으로 공습한 것으로 전해졌습니다.



러시아 국방부는 현지시간 25일 밤 이스라엘이 시리아 골란고원 인근에서 IS를 공습했다고 밝혔다고 러시아 타스통신이 보도했습니다. 러시아 국방부는 "공습 목표물이 된 IS 테러조직원과 미사일이 이스라엘군의 정밀타격에 모두 파괴됐다"고 설명했습니다.



이스라엘군은 전날 자국 영토 내 갈릴리해로 날아온 로켓 2발에 대응해 전투기로 공격 원점을 공습했다고 발표했지만, 정확한 공습 대상은 공개하지 않았습니다.



IS에 대한 이스라엘의 공습은 극히 이례적으로, "IS가 이스라엘군을 부추겨 시리아군을 공격하게 할 의도로 도발했다"고 러시아 국방부는 설명했습니다.



이스라엘은 시리아 내전 기간에 수시로 시리아 내 시설물을 공습했지만 목표물은 대부분 '시리아 내 이란 세력'으로 IS 세력과는 거의 충돌하지 않았습니다.

