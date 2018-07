[글로벌 돋보기] 폼페이오의 작심 발언, 속도전 NO 인내 외교 YES

한동안 소강상태를 보이던 북미 관계가 북한의 동창리 미사일 발사장 폐쇄와 미군 유해 송환 등을 계기로 다시 꿈틀대고 있는 가운데 폼페이오 미 국무장관의 이른바 대북 '인내 외교'(Patient Diplomacy) 발언이 미묘한 파장을 낳고 있다.얼핏 보면 당분간 대화 기조를 유지하겠다는 긍정적 메시지로 해석되지만, 실상을 들여다보면 비핵화 협상을 서둘지 않으면서 그렇다고 무한정 끌려가지도 않겠다는 새로운 대북 협상 기조를 천명한 것 아니냐는 분석이 나오고있기 때문이다.비핵화가 먼저냐, 종전선언이 먼저냐, 협상의 우선순위를 놓고 첨예하게 맞서고 있는 북미 협상에 폼페이오의 발언은 어떤 영향을 미칠까? 이르면 내일 예정된 미군 유해 송환 조치는 어떤 변수가 될까?폼페이오 장관의 이른바 대북 '인내 외교(patient diplomacy)' 발언은 현지시간으로 25일 미국 상원에서 진행된 외교위원회 청문회 자리에서 나왔다.러시아, 북한, NATO 등 최근 난맥상을 보인 트럼프 행정부의 외교 안보 사안에 대한 여야 의원들의 질타 속에 발언에 나선 폼페이오 장관은 북한 문제와 관련해 '최종적이고 완전하게 검증되는 비핵화'라는 목표는 전혀 변하게 없다고 적극 방어에 나섰다.폼페이오 장관은 특히 모두 발언에서 "우리는 '인내하는 외교'를 하고 있지만 헛되이 질질 끌도록 놔두진 않을 것(We are engaged in patient diplomacy, but we will not let this drag out to no end)"이라며, 이달 초 3차 방북 당시 김영철 노동당 부위원장과 가진 생산적인 대화에서도 이 같은 입장을 강조했다고 밝혔다.이어 북한이 대량살상무기를 제거할 때까지 미국과 유엔의 대북 제재 효력은 유지된다고 거듭 확인하면서, 모든 나라가 이 같은 대북 제재를 이행해나가는 것이 절대적으로 필요하다고 강조했다.전임 오바마 행정부의 '전략적 인내(strategic patience)'를 연상시키는 폼페이오 장관의 이날 대북 '인내 외교' 발언은 비핵화 협상과 관련해 "서두를 필요가 없고 시간 제한도 없다(no rush and no time limit)"면서 협상 장기전을 예고하고 나선 최근 미국 정부의 일련의 움직임과 맥을 같이 하고 있다는 분석이다.북한이 의미 있는 비핵화 조치에 나서도록 최대한 시간을 두고 협상 노력을 기울이겠지만, 성과가 없을 경우 무한정 기다리지만은 않겠다는 달라진 대북 대응 기조를 '인내 외교'라는 말로 개념화했다는 평가다.폼페이오 장관의 '인내 외교' 발언은 특히 마땅한 정책 수단 없이 사실상 북한의 핵 고도화를 방치하는 결과를 초래했던 오바마의 '전략적 인내'와는 달리 기존 대북 제재의 틀을 유지하면서 압박의 강도를 강화하는 것을 전제로 하고 있다는 점에서 북한에 대한 강한 경고와 압박의 메시지가 담긴 것으로 보인다.폼페이오 장관이 이날 청문회에서 '트럼프 대통령의 첫 임기'라는 비핵화 시간표를 다시 꺼내 들고, 비핵화 협상 대상에 핵·미사일뿐만 아니라 생화학무기 등 대량살상무기(WMD) 전체를 포함시키고 나선 점도 주목된다.폼페이오 장관은 의원들과의 질의응답 과정에서 북한 비핵화의 목표가 '완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화'(CVID)라는 점을 재확인한 데 이어, 'CVID를 첫 임기 말까지 한다는 당초 목표가 여전히 유지되고 있느냐'는 공화당 코리 가드너 의원의 질문에 "그렇다. 가능하다면 더 빨리…"라고 답했다.트럼프 대통령의 첫 임기가 끝나는 2021년 1월을 비핵화 목표 시한으로 다시 설정하고 나선 것으로, 한동안 '비핵화에 시간표는 없다'며 신중론을 유지했던 입장에서 한발 물러선 것이다.폼페이오 장관은 비핵화 협상의 대상과 관련해서도 기존 입장에서 한 발 더 나갔다. 폼페이오 장관은 논란이 되고 있는 비핵화의 정의(definition) 문제에 대한 의원들의 추궁에 대해 "나는 북한이 우리의 비핵화 정의, 즉 핵탄두의 기반시설과 생화학무기 등을 포함하는 광범위한 정의를 이해한다고 매우 확신한다"면서 비핵화에는 모든 종류의 무기가 포함된다는 입장을 밝혔다.폼페이오 장관은 특히 "북한과 생화학무기에 관해 얘기했다"면서 "북한의 생화학무기는 비핵화의 일부분이고, 북한은 비핵화에 어떤 게 수반되는지 완전히 이해하고있다(Their CBW program is being part of that denuclearization and as I said they have indicated that they fully understand the scope of what denuclearization entails)"는 입장을 밝히기도 했다.북한의 비핵화 대상에 핵미사일뿐 아니라 생화학무기와 탄도미사일 등 대량살상무기 전체가 포함된다는 입장은 트럼프 행정부 내 '슈퍼 매파'로 불리는 존 볼턴 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 일관되게 주장해온 내용이다.폼페이오 장관이 이례적으로 "북한은 핵분열성 물질을 계속 생산하고 있다(they continue to produce fissile material)"며 정보 사항과 관련된 최근 미국 언론의 보도 내용을 공개적으로 확인하고 나선 점도 주목할 대목이다. 폼페이오 장관은 북한이 핵 프로그램을 여전히 진전시키고 있느냐는 의원들의 질문에 대해서도 '다른 장소에서 답변할 수 있겠느냐'고 미묘한 답변을 내놨다.북미 정상회담 이후 비핵화 낙관론을 주도해온 폼페이오 국무장관이 이날 청문회에서 대북 원칙론에 입각한 작심 발언을 쏟아낸 이유는 뭘까?우선은 동창리 미사일 발사장 폐기와 미군 유해 송환을 계기로 본격화될 북미 협상 2라운드를 앞두고 미국 정부의 대북 대응 전략을 재정비했을 공산이 커보인다.북미 정상회담을 전후해 제기됐던 핵물질 반출 등의 비핵화 초기 조치가 사실상 물 건너간 상황에서 비핵화 협상 전략을 '속도전'에서 '장기전'으로 바꾸고, 협상을 통해 판을 살려 나가되 대북제재 등 압박 수단을 활용해 비핵화 목표를 조기 달성하겠다는 계산이 깔렸다는 분석이다.단기적으로는 선(先) 종전선언을 압박하는 북한에 대해 맞불은 놓은 기싸움 성격도 강해 보인다. 북한이 원하는 종전선언 등 체제 안전 보장책을 얻기 위해서는 핵 리스트 신고 등 미국의 기준에 맞는 조치가 수반돼야 한다는 메시지를 보냈다는 평가다.일각에서는 폼페이오의 빈손 방북 논란 등 미국 언론과 정치권의 대북 회의론을 불식시키기 위한 작심 발언이라는 해석도 내놓고 있다.가뜩이나 북미 정상회담 이후 가시적인 성과가 없어 비판론이 확산되는 상황에서 북러 정상회담 논란으로 정치적 타격을 입자 미국내 여론 진정용으로 원칙론을 강조하고 나섰을 가능성이 있다는 분석이다.미군 유해 송환 작업이 이르면 내일(27일) 이뤄질 예정인 가운데, 트럼프 대통령이 곧바로 백악관 국가안보회의(NSC)를 직접 주재하고 볼턴 NSC 보좌관이 북한 문제 논의를 위한 별도의 장관급 회의를 소집해 북미협상 2라운드의 윤곽이 다시 모습을 드러낼 전망이다.