[스폿@뮤직뱅크 라이브] 카드(KARD), 태풍 ‘쁘라삐룬’과 함께한 뮤비 촬영 일화 공개 페이스북 Live 입력 2018.07.27 (11:39)

Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, KARD shared the behind-the-scenes episode of their new music video. In Jeju island, a strong typhoon 'Prapiroon' followed them all day. Leader BM also showed his sexy arm muscles. Plus, do not miss the interview with all the members of Seventeen, GyeongRee, Triple H, Golden Child, Momoland, ChungHa, GFriend, Laboum, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 신곡 'Ride on the wind'로 돌아온 혼성그룹 카드(KARD)가 뮤직비디오 촬영 비하인드 스토리를 공개했습니다. 제주도에서 촬영하는 내내 태풍 '쁘라삐룬'과 함께했다고 했는데요. 리더 BM은 팬들을 위해 탄탄히 다져진 팔 근육도 깜짝 공개했습니다! 세븐틴, 경리, 트리플 H, IN2IT, 골든차일드, 모모랜드, 청하, 여자친구, 라붐의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] 카드(KARD), 태풍 ‘쁘라삐룬’과 함께한 뮤비 촬영 일화 공개

입력 2018.07.27 (11:39) 페이스북 Live

