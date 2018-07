[연예수첩] 美 CNN, 승리 ‘WHERE R U FROM’ MV 집중 조명 아침뉴스타임 입력 2018.07.31 (08:25) 수정 2018.07.31 (08:37)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

그룹 빅뱅의 멤버 승리 씨의 뮤직비디오가 해외 언론의 주목을 받았습니다.



미국 CNN은 현지시각으로 30일, ‘새로운 뮤직비디오에서 북미 정상과 겨룬 빅뱅의 승리‘라는 제목으로 ’WHERE R U FROM‘의 뮤직비디오를 분석했는데요.



[승리 : "♬ WHERE R U FROM WHERE R U FROM WHERE R U FROM ♬"]



승리 씨의 첫 솔로 정규 앨범 수록곡인 ‘WHERE R U FROM’!



미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 위원장의 만남을 패러디한 내용으로 뮤직비디오가 구성되어 있는데요.



CNN은 “현재 한반도의 가장 민감한 뉴스인 북미정상회담을 다뤘다“고 영상을 소개했습니다.



이어 “정치적 성향이 없는 K팝 속에서 민감한 주제를 다루고 있다“고 평했는데요.



빌보드 역시 “정치 풍자 중 역대 최고”라고 관심을 표했습니다.



글로벌 스타로서 많은 주목을 받고 있는 승리 씨, 앞으로도 멋진 활약 기대하겠습니다!

[연예수첩] 美 CNN, 승리 ‘WHERE R U FROM’ MV 집중 조명

입력 2018.07.31 (08:25) 수정 2018.07.31 (08:37) 아침뉴스타임

그룹 빅뱅의 멤버 승리 씨의 뮤직비디오가 해외 언론의 주목을 받았습니다.



미국 CNN은 현지시각으로 30일, ‘새로운 뮤직비디오에서 북미 정상과 겨룬 빅뱅의 승리‘라는 제목으로 ’WHERE R U FROM‘의 뮤직비디오를 분석했는데요.



[승리 : "♬ WHERE R U FROM WHERE R U FROM WHERE R U FROM ♬"]



승리 씨의 첫 솔로 정규 앨범 수록곡인 ‘WHERE R U FROM’!



미국 도널드 트럼프 대통령과 북한 김정은 위원장의 만남을 패러디한 내용으로 뮤직비디오가 구성되어 있는데요.



CNN은 “현재 한반도의 가장 민감한 뉴스인 북미정상회담을 다뤘다“고 영상을 소개했습니다.



이어 “정치적 성향이 없는 K팝 속에서 민감한 주제를 다루고 있다“고 평했는데요.



빌보드 역시 “정치 풍자 중 역대 최고”라고 관심을 표했습니다.



글로벌 스타로서 많은 주목을 받고 있는 승리 씨, 앞으로도 멋진 활약 기대하겠습니다!

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보