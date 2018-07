[연예수첩] 신화, 오는 28일 컴백…데뷔 20주년 기념 스페셜 앨범 발표 아침뉴스타임 입력 2018.08.01 (08:24) 수정 2018.08.01 (08:36)

[신화 : "I remember all of your dreams 자신 있게 꿈꾸던 그때 눈빛도~ ♬"]



국내 최장수 아이돌 그룹 신화가 돌아옵니다!



공식 홈페이지와 SNS를 통해 오는 28일 컴백을 예고한 신화!



데뷔 20주년을 기념하는 스페셜 앨범을 발표할 것으로 알려져 벌써부터 기대를 모으고 있는데요.



뿐만 아니라 오는 10월에는 20주년 기념 콘서트를 개최해 팬들에게 고마움을 전달할 계획이라고 합니다.



언제나 열정적인 무대를 선보이며 20년간 많은 사랑을 받아온 만큼, 이번에도 멋진 음악으로 돌아오길 기대하겠습니다.

