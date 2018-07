기획재정부, 10년 만에 영문명칭서 ‘전략’ 뺀다…MOSF에서 MOEF로 입력 2018.08.01 (09:09) 수정 2018.08.01 (09:16) 인터넷 뉴스

경제정책 컨트롤타워 기획재정부가 오늘(1일)부터 영문명칭을 'Ministry of Strategy and Finance(MOSF)'에서 'Ministry of Economy and Finance(MOEF)'로 바꿉니다.



기재부는 경제정책을 총괄·조정하는 기능과 역할을 국제기구나 해외기관 등 국제사회가 명확하게 인식할 수 있도록 영문명칭을 변경한다고 밝혔습니다.



새 영문명칭에서는 'Strategy(전략)'가 빠지는 대신 'Economy(경제)'가 들어갑니다.



기재부의 영문명칭에 Strategy가 들어간 것은 2008년 옛 재정경제부(Ministry of Finance and Economy)와 기획예산처(Ministry of Planning and Budget)가 합쳐져 출범하면서부터입니다.



이후 직역하면 전략재정부(Ministry of Strategy and Finance)인 기재부의 영문명칭에 대해 외국인들은 MOSF가 자국의 어떤 행정기관에 해당하는지 모르는 경우가 많았고, 내부적으로도 어색하다는 지적이 이어졌습니다.



결국, 기재부의 영문명칭은 10년 만에 옛 재정경제부(MOFE)와 유사한 MOEF로 회귀하게 됐습니다.



새로운 영문명칭 MOEF는 기재부 내부직원 의견수렴과 주요 해외기관 설문조사, 외국 사례를 종합적으로 고려해 만들었고, 정부조직 영어명칭 자문위원회의 자문과 심의를 거쳐 확정됐다고 기재부는 설명했습니다.



기재부는 주요국 정부, 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB) 등 국제기구, 주요 20개국(G20) 등 국제회의체, 해외투자자와 글로벌 언론사, 신용평가사 등 주요 해외기관에 영문명칭 변경을 알릴 예정입니다.



또 기재부 홈페이지 도메인도 moef.go.kr로 변경할 계획입니다. 연말까지는 현재 사용 중인 도메인 mosf.go.kr로 들어가도 신규 도메인으로 자동 연결됩니다.

