[속보] 리비아서 한국인 1명 무장단체에 피랍…27일째 억류 입력 2018.08.01 (15:08) 수정 2018.08.01 (15:18) 인터넷 뉴스

지난달 6일(현지시간) 리비아에서 한국인 1명이 현지 무장단체에 납치돼 27일째 억류된 상태라고 외교부 당국자가 1일 밝혔습니다.외교부 당국자은 지난달 6일 리비아 서부 자발 하사우나 지역에서 무장민병대가 현지 한 회사의 캠프에 침입해 한국인 1명과 필리핀인 3명을 납치하고 물품을 빼앗았다고 전했습니다.오늘 '218뉴스'라는 리비아 유력 매체 페이스북 계정에는 피해자로 보이는 이들의 모습이 담긴 영상이 공개됐습니다.영상에는 자신이 한국인이라고 밝힌 남성 1명과 필리핀 국적이라고 밝힌 남성 3명 등 총 4명이 등장해 도움을 요청하는 모습이 담겨있습니다.2분 43초 분량의 영상에서 자신이 한국인이라고 밝힌 중년 남성은 영어로 "대통령님, 제발 도와달라. 내 조국은 한국이다(please help me, president, our country South Korea)"라고 말했습니다.동영상에는 납치 세력의 일원으로 추정되는 사람이 총을 든 채 피랍자들 주변에 서 있는 모습도 담겼습니다.외교부 당국자는 "아직 납치세력의 정체나 납치 동기 등은 파악되지 않았다"면서 "리비아정부와 유관부서와 협조해서 최선을 다해 국민이 안전하게 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.[사진 출처 : 연합뉴스]