[스폿@뮤직뱅크 라이브] ‘뮤직뱅크’ 스타들이 밝힌 폭염 생존법 페이스북 Live 입력 2018.08.03 (13:46) 수정 2018.08.03 (13:47)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, idol groups shared their secrets to endure the summer heat. Chung Ha said "staying cool at home is the best." Seenroot picked Pyeongyang-style cold noodles, showing off their 'Naengmyeon pose.' And Myteen said "making nice watermelon punch is so refreshing." They also made plan to make it together after today's schedule. Plus, do not miss the interview with all the members of Varsity, Seventeen, Triple H, Laboum, Golden Child, IN2IT, KARD, LEO, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 오늘 출근길에서는 가수들이 저마다 '극한 폭염'을 이겨내는 비결을 공개했습니다. 청하는 "최고의 피서지는 집이다"라며 "집에서 시원하게 있는 게 딱이다"라고 밝혔습니다. 신현희와 김루트는 평양냉면을 꼽았는데요. '삼삼하게 먹어야 제맛'이라며 해맑은 '냉면 포즈'까지 선보였습니다. 마이틴은 "수박 화채를 만들어 먹으면 정말 시원하다"며 촬영 후 멤버들과 화채를 만들어 먹겠다고 선언했습니다. 바시티, 세븐틴, 트리플 H, 라붐, IN2IT, 골든차일드, 카드, 레오의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] ‘뮤직뱅크’ 스타들이 밝힌 폭염 생존법

입력 2018.08.03 (13:46) 수정 2018.08.03 (13:47) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, idol groups shared their secrets to endure the summer heat. Chung Ha said "staying cool at home is the best." Seenroot picked Pyeongyang-style cold noodles, showing off their 'Naengmyeon pose.' And Myteen said "making nice watermelon punch is so refreshing." They also made plan to make it together after today's schedule. Plus, do not miss the interview with all the members of Varsity, Seventeen, Triple H, Laboum, Golden Child, IN2IT, KARD, LEO, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 오늘 출근길에서는 가수들이 저마다 '극한 폭염'을 이겨내는 비결을 공개했습니다. 청하는 "최고의 피서지는 집이다"라며 "집에서 시원하게 있는 게 딱이다"라고 밝혔습니다. 신현희와 김루트는 평양냉면을 꼽았는데요. '삼삼하게 먹어야 제맛'이라며 해맑은 '냉면 포즈'까지 선보였습니다. 마이틴은 "수박 화채를 만들어 먹으면 정말 시원하다"며 촬영 후 멤버들과 화채를 만들어 먹겠다고 선언했습니다. 바시티, 세븐틴, 트리플 H, 라붐, IN2IT, 골든차일드, 카드, 레오의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





기자 정보