여자친구, 오사카에서 첫 일본공연 TV특종 입력 2018.08.03 (17:53)

걸그룹 여자친구가 오사카의 여름을 뜨겁게 달궜다.



여자친구는 2일 오후, 오사카 난바 핫치(Hatch)에서 GFRIEND SUMMER LIVE IN JAPAN를 열고 현지 팬들과 만났다.



이번 공연은 일본에서 처음으로 개최되는 여자친구의 단독 라이브로 티켓 오픈과 동시에 전 석 매진을 기록하며 현지에서 뜨거운 주목을 받았다.



이날 데뷔곡 유리구슬로 공연의 포문을 연 여자친구는 여름여름해, Mermaid, 핑거팁, 핑, 두 손을 모아, 시간을 달려서, 오늘부터 우리는, 귀를 기울이면, 밤 등 총 15곡의 무대로 공연을 풍성하게 채우며 관객들을 열광시켰다.



특히, 유리구슬, 나빌레라, Trust, 시간을 달려서, 오늘부터 우리는, 귀를 기울이면은 일본어 버전으로 소화하며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.



공연의 마지막은 팬들을 향한 고마움을 담은 팬송 기억해로 대미를 장식하며 현지 팬들에게 최고의 선물을 선사했다.



지난 5월 일본 데뷔 베스트앨범 今日から私たちは GFRIEND 1st BEST 발표하고 일본에 정식 데뷔한 여자친구는 특유의 파워청순 콘셉트를 앞세워 폭넓은 연령대의 음악 팬들을 확보하며 인기를 높이고 있다.



한편, 여자친구는 오사카에 이어 5일에는 도쿄 도요스 PIT에서 일본 단독 라이브 공연 GFRIEND SUMMER LIVE IN JAPAN의 뜨거운 열기를 이어갈 예정이다.



[사진= 쏘스뮤직]

