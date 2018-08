청하 라이브,‘프롬 나우 온’ TV특종 입력 2018.08.03 (17:53)

가수 청하가 이번엔 목소리만으로 팬들의 마음을 훔친다.



청하는 3일(금) 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 미니 3집 수록곡 ‘프롬 나우 온(From Now On)’ 무대를 선보일 예정이다.



청하의 세 번째 미니앨범 ‘블루밍 블루(Blooming Blue)’의 피날레를 장식하는 5번 트랙에 수록된 ‘프롬 나우 온(From Now On)’은 가수 백예린의 자작곡으로, 과거 연습생 시절부터 절친한 사이였던 청하를 위해 선물한 곡으로 알려져 더욱 화제를 모으고 있다.



지난달 18일 새 앨범 발매 후 타이틀곡 ‘러브 유(Love U)’로 활발한 활동을 펼치고 있는 청하는 이번 스페셜 무대를 통해 퍼포먼스 퀸으로서의 모습뿐만 아니라 감성 보컬리스트로서의 색다른 매력도 발산할 계획이다.



청하는 이전 앨범에 수록된 ‘월화수목금토일’, ‘우주먼지’, ‘너의 온도(Remind of You)’ 등 발라드 트랙으로 수준급의 보컬 실력을 뽐냈었던 만큼, ‘뮤직뱅크’에서 라이브로 선보일 ‘프롬 나우 온(From Now On)’ 무대에 더욱 많은 기대가 모아지고 있다.

