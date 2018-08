타이완 타오위안공항 면세점 입찰서 한국업체 모두 탈락 입력 2018.08.08 (18:31) 인터넷 뉴스

타이완 타오위안 국제공항의 면세점 입찰에서 국내 면세점업체인 롯데와 신라가 참여했으나 모두 탈락했습니다.



면세업계에 따르면 타오위안공항 제2 터미널 면세점 북문 D와 남문 C 2개 구역 면세점 사업자 입찰 심사 결과, 타이완 업체인 에버리치(Ever Rich)가 모두 1순위 업체로 선정됐습니다.



1개사가 1개 구역만 운영할 수 있다는 대만 정책에 따라 에버리치 면세점은 북문 D와 남문 C 구역 중 한 곳을 선택해 운영할 수 있습니다.



에버리치에 이어 두 구역 모두에서 타이완 업체인 타사멍(Tasa Meng)이 2순위에 올랐습니다.



신라면세점은 남문 C 구역에서 3순위에 그쳐 사실상 입찰에서 탈락했고 롯데면세점은 양 구역 모두에서 3순위 안에 들지 못했습니다.



신라면세점은 싱가포르 창이공항과 마카오 공항, 홍콩 첵랍콕 공항, 태국 푸껫 시내점, 일본 도쿄 시내점 등 5곳의 해외 면세점을 운영하고 있습니다.



롯데면세점은 인도네시아 자카르타 공항과 시내점, 미국 괌 공항점, 일본 간사이 공항점과 도쿄 긴자점, 베트남 다낭공항점, 태국 방콕점 등 총 7개 해외 매장을 운영하고 있습니다.





