[스폿@뮤직뱅크 라이브] 10개월 만에 컴백한 다이아, 달라진 모습은? 페이스북 Live 입력 2018.08.10 (11:50)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, DIA had their comeback after 10 months. It was their first promotion after member Eunjin left the group. DIA tried a new concept for the new album. They said "we only had cute concept before. This time, please look forward our new 'cute-sexy' style". Plus, do not miss the interview with all the members of Red Velvet, Seenroot, Laboum, Stray Kids, SF9, Heygirls, Soya, LEO, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 오늘 걸그룹 다이아가 10개월만에 컴백해 뮤직뱅크 출근길에 나섰습니다. 멤버 은진이 탈퇴하고, 8인조로 재편된 이후의 첫 컴백이었는데요. 이전에 시도하지 않았던 새로운 컨셉도 선보였습니다. 다이아는 "지금까지는 귀여운 모습만 보여드렸는데, 이제는 귀여움과 섹시함이 섞인 모습을 보여드리겠다"며 안무를 살짝 공개하기도 했습니다. 레드벨벳, 신현희와김루트, 라붐, 스트레이 키즈, SF9, 헤이걸스, 소야, 레오의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] 10개월 만에 컴백한 다이아, 달라진 모습은?

입력 2018.08.10 (11:50) 페이스북 Live

