'도착의 수수께끼' 노벨문학상 작가 네이폴 별세 입력 2018.08.12 (09:45)

억압받는 제 3세계 사람들의 모습을 그리면서 인종문제를 주로 다뤘던 작가 V.S. 네이폴이 85세를 일기로 생을 마감했습니다.



서인도제도 트리니다드 토바고에서 태어난 인도계 이민자의 후손인 네이폴은 2001년 노벨문학상을 받았습니다. 당시 한림원은 "우리에게 억압된 역사의 존재를 살펴보지 않으면 안 되게 만들었다"면서 "그의 문학은 서인도제도를 넘어 인도와 아프리카, 아메리카, 아시아의 이슬람 세계까지 뻗어 나갔다"고 노벨상 선정 이유를 설명했습니다.



18세 때 영국으로 이주한 네이폴은 옥스퍼드대학에서 영문학을 전공했으며 이후 영국에 거주하면서도 아시아와 아프리카, 남미 등을 여행하며 작품의 영감을 받은 것으로 알려졌습니다.



BBC 방송에서 일하면서 작가의 꿈을키웠고, 1957년 대표작 중 하나가 된 '신비의 안마사'(Mystic Masseur)를 내고 데뷔했습니다. 소설은 물론 단편작, 다큐멘터리까지 소화한 그의 대표작으로는 국내에서 출간된 '도착의 수수께끼'(The Enigma of Arrival)와 '미겔 스트리트'(Migual Street, 1960), '비스워스씨를 위한 집'(A House of Mr. Biswas, 1961)이 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

