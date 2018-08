방탄소년단, ‘페이크 러브’ 美 레코드산업협회 골드 인증 입력 2018.08.15 (10:53) 연합뉴스

그룹 방탄소년단이 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America)로부터 세 번째 '골드' 인증을 받았다.



소속사 빅히트엔터테인먼트는 15일 미국 레코드산업협회가 지난 14일(이하 현지시간) 방탄소년단의 히트곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)를 골드 디지털 싱글로 인증했다고 밝혔다.



앞서 방탄소년단은 지난 2월 '마이크 드롭'(MIC Drop)과 'DNA'로도 골드 인증을 받으며 한국 가수 최다 인증 기록을 세웠다.



미국 레코드산업협회는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1천만 이상)로 구분해 인증한다. 디지털 싱글은 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등을 포함해 집계한다.



'페이크 러브'는 지난 5월 발매된 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear) 타이틀곡으로 운명인 줄 알았던 사랑이 거짓이었다는 것을 깨닫는 내용을 담았다. 공개 후 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 10위에 올랐으며, 세계 52개 지역 아이튠스 '톱 송' 차트 1위를 차지했다.



아울러 방탄소년단은 14일 미국 빌보드가 발표한 최신 차트의 '소셜 50' 차트에서 57주 연속 1위를 기록했다.



방탄소년단은 '소셜 50' 차트에서 팝스타 저스틴 비버가 세운 종전 기록인 56주 연속 1위를 경신하며 2017년 7월 29일자 빌보드 차트부터 이번 차트까지 최장 기간 1위 기록을 세웠다.



또 정규 3집은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 77위를 차지하며 지난 5월 1위를 시작으로 12주 연속 진입 기록을 냈다.



이밖에도 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 20위, '캐나디안 앨범' 차트 65위에 올랐다.



지난해 9월 발매된 '러브 유어셀프 승 허'( LOVE YOURSELF 承 Her)도 '빌보드 200' 163위, '월드 앨범' 2위, '인디펜던트 앨범' 6위, '톱 앨범 세일즈' 차트 42위에 올라 지속적인 인기를 보여줬다.



방탄소년단은 24일 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)를 발표한다.



[사진출처 : 연합뉴스]

