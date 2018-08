[연예수첩] 방탄소년단 또 신기록!…빌보드 ‘소셜 50’ 57주 연속 1위 아침뉴스타임 입력 2018.08.16 (08:24) 수정 2018.08.16 (08:35)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

그룹 방탄소년단이 컴백을 앞두고 또 하나의 신기록을 세웠습니다!



[방탄소년단 : "I'm the one I should love in this world 빛나는 나를 소중한 내 영혼을 ♬"]



현지 시각으로 14일, 미국 빌보드가 발표한 '소셜 50' 차트에서 방탄소년단은 57주 연속 1위를 기록했는데요.



이는 세계적인 팝스타 저스틴 비버가 세운 종전 기록인 56주 연속 1위를 깬 것!



방탄소년단은 지난해 7월 29일부터 지금까지 정상의 자리를 굳건히 지켜 최장 기간 1위의 주인공이 됐습니다.



정말 대단하네요!



방탄소년단는 오는 24일, 신곡이 수록된 리패키지 앨범을 발매할 예정인데요.



또, 어떤 음악으로 세계 팬들의 마음을 사로잡을지 기대됩니다.

[연예수첩] 방탄소년단 또 신기록!…빌보드 ‘소셜 50’ 57주 연속 1위

입력 2018.08.16 (08:24) 수정 2018.08.16 (08:35) 아침뉴스타임

그룹 방탄소년단이 컴백을 앞두고 또 하나의 신기록을 세웠습니다!



[방탄소년단 : "I'm the one I should love in this world 빛나는 나를 소중한 내 영혼을 ♬"]



현지 시각으로 14일, 미국 빌보드가 발표한 '소셜 50' 차트에서 방탄소년단은 57주 연속 1위를 기록했는데요.



이는 세계적인 팝스타 저스틴 비버가 세운 종전 기록인 56주 연속 1위를 깬 것!



방탄소년단은 지난해 7월 29일부터 지금까지 정상의 자리를 굳건히 지켜 최장 기간 1위의 주인공이 됐습니다.



정말 대단하네요!



방탄소년단는 오는 24일, 신곡이 수록된 리패키지 앨범을 발매할 예정인데요.



또, 어떤 음악으로 세계 팬들의 마음을 사로잡을지 기대됩니다.

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보