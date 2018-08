[뉴스해설] 법체계 손질 필요 뉴스광장 입력 2018.08.17 (07:42) 수정 2018.08.17 (07:48)

[배재성 해설위원]



안희정 전 충남지사에 대한 1심 재판 무죄 판결 후폭풍이 거셉니다. 1심 판결의 요지는 안 전 지사의 위력은 존재하지만 위력사용의 증거가 없어 무죄라는 겁니다. 재판부는 이른바 'No means No rule', 'Yes Means Yes rule'이 입법화되지 않은 현행 우리 성폭력 범죄 처벌법의 한계를 적시했습니다.



‘No means No rule’은 상대방이 부동의 의사를 표시했는데도 성관계를 한 경우 처벌하는 체계이고 ‘Yes Means Yes rule은 상대방의 적극적인 동의 의사가 있어야 하며 그렇지 않으면 처벌하는 체계입니다. 여성단체들은 이번 판결이 성적 자기결정권을 행사하지 않은 여성을 탓하고 여성이 성적 자기결정권을 행사할 수 없는 사회적인 구조, 권력관계, 위력 등은 무시했다고 강력 비판합니다. 또 이 판단에 따르면 앞으로 위력에 의한 성폭력 다수는 면죄부를 얻게 될 것이라고 성토했습니다. 재판부가 피해자다움과 정조라는 사회통념을 재판의 근거로 삼은 점도 비판 대상입니다. 그것이 성폭력을 당하지 않았다는 근거가 될 수 없기 때문입니다. 형법 303조는 업무 고용 기타 관계로 인해 보호 또는 감독을 받는 사람에 대해 위력으로 간음한 경우 범죄가 성립된다고 적시하고 있습니다. 여기서 성적자기결정권을 행사할 수 있는 사람을 빼면 업무상 위력에 의한 간음죄의 피해자는 미성년자와 장애인 등으로 제한될 수밖에 없습니다. 이 경우 위력죄가 사문화 될 수밖에 없다는 문제점이 있습니다. 여성단체들은 홍대 몰카 사건의 여성 가해자가 징역 10월의 실형을 선고받은 데 이어 또 다시 편파 판결이 났다며 대규모 집회를 예고했습니다. 여야 정치권도 이번 판결에 대한 비판적 여론에 뜻을 함께하며 후속 대책 마련을 검토하고 있습니다.



재판부의 법 해석과는 별개로 형법 개정의 필요성은 더 절실해졌습니다. 성적자기결정권은 스스로 지켜야만 얻을 수 있는 게 아니라 누구나 당연히 가질 권리입니다. 이는 사회적 법적으로 인정해 주는 것이고 침해하지 않겠다는 것을 전제하는 것입니다. 그 권리가 사문화되지 않도록 사법부와 입법부가 스스로 나서기를 촉구합니다. 뉴스해설이었습니다.

