[스폿@뮤직뱅크 라이브] 리브하이의 특별한 아시안게임 응원 퍼포먼스 페이스북 Live 입력 2018.08.17 (11:45)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Live High prepared a special performance for 2018 Jakarta-Palembang Asian Games. Four member made a surprise transformation to national players. Of all 40 events, each of them picked different kinds of uniforms! They also showed unique opening ceremonies. Plus, do not miss the interview with all the members of Super Junior D&E, Red Velvet, Nature, Stray Kids, Soya, LEO, Varsity, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 걸그룹 리브하이가 내일(18일) 개막하는 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임을 위해 특별한 퍼포먼스를 준비했습니다. 멤버 네 명이 각각 다른 종목의 운동복을 입고 국가대표 선수들로 깜짝 변신했는데요. 전체 40개 종목 중 어떤 컨셉의 선수들로 변신했을까요? 한국 대표팀들의 선전을 기원하며 시구와 시축도 선보였습니다. 슈퍼주니어 D&E, 레드벨벳, 네이처, 스트레이 키즈, 소야, 레오, 바시티의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





