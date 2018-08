방탄소년단, 오늘 리패키지 앨범 공개…타이틀 곡은 ‘아이돌’ 입력 2018.08.24 (13:00) 수정 2018.08.24 (13:24) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서' (LOVE YOURSELF 結 Answer)가 오늘(24일) 오후 6시 베일을 벗습니다.



이번 '러브 유어셀프 결 앤서'는 '러브 유어셀프' 시리즈 대미를 장식하는 앨범으로 수많은 모습의 자아 속에서 나를 찾는 유일한 해답은 결국 '나' 자신에게 있다는 내용이 담겼습니다.



이 앨범은 국내 선주문량이 151만 장을 돌파해 앞선 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)와 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 이어 3연속 밀리언셀러 기록을 예약한 상태입니다.



또 지난 5월 '러브 유어셀프 전 티어'가 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200' 1위를 기록한 만큼 한 해에 두 번 이 차트 정상에 오르는 대기록을 달성할 가능성도 점쳐지고 있습니다.



'러브 유어셀프 결 앤서'는 리패키지 앨범임에도 타이틀곡 '아이돌'(IDOL)과 '트리비아 기:저스트 댄스'(Trivia 起: Just Dance) 등 신곡 7곡이 포함됐습니다.



한국적인 색채가 담긴 티저 영상으로 화제가 된 '아이돌'은 사우스 아프리칸 댄스 스타일의 곡으로, 아프리칸 비트 위에 국악 장단과 추임새가 더해진 낯설지만, 중독적인 곡입니다.



이 밖에도 '트리비아 기: 저스트 댄스'는 사랑이 시작된 풋풋한 감정을 춤에 빗댄 제이홉의 솔로곡이며, '트리비아 승: 러브'(Trivia 承: Love)는 직설적인 가사가 돋보이는 RM의 솔로곡, '트리비아 전: 시소'(Trivia 轉: Seesaw)는 랩뿐 아니라 보컬의 매력까지 느낄 수 있는 슈가의 솔로 곡입니다.



한편, 앨범 공개 다음 날인 내일(25일) 서울 잠실 올림픽주경기장을 시작으로 16개 도시에서 33차례 공연을 열어 79만 명의 국내외 팬들을 만날 예정입니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단, 오늘 리패키지 앨범 공개…타이틀 곡은 ‘아이돌’

입력 2018.08.24 (13:00) 수정 2018.08.24 (13:24) 인터넷 뉴스

그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서' (LOVE YOURSELF 結 Answer)가 오늘(24일) 오후 6시 베일을 벗습니다.



이번 '러브 유어셀프 결 앤서'는 '러브 유어셀프' 시리즈 대미를 장식하는 앨범으로 수많은 모습의 자아 속에서 나를 찾는 유일한 해답은 결국 '나' 자신에게 있다는 내용이 담겼습니다.



이 앨범은 국내 선주문량이 151만 장을 돌파해 앞선 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)와 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 이어 3연속 밀리언셀러 기록을 예약한 상태입니다.



또 지난 5월 '러브 유어셀프 전 티어'가 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200' 1위를 기록한 만큼 한 해에 두 번 이 차트 정상에 오르는 대기록을 달성할 가능성도 점쳐지고 있습니다.



'러브 유어셀프 결 앤서'는 리패키지 앨범임에도 타이틀곡 '아이돌'(IDOL)과 '트리비아 기:저스트 댄스'(Trivia 起: Just Dance) 등 신곡 7곡이 포함됐습니다.



한국적인 색채가 담긴 티저 영상으로 화제가 된 '아이돌'은 사우스 아프리칸 댄스 스타일의 곡으로, 아프리칸 비트 위에 국악 장단과 추임새가 더해진 낯설지만, 중독적인 곡입니다.



이 밖에도 '트리비아 기: 저스트 댄스'는 사랑이 시작된 풋풋한 감정을 춤에 빗댄 제이홉의 솔로곡이며, '트리비아 승: 러브'(Trivia 承: Love)는 직설적인 가사가 돋보이는 RM의 솔로곡, '트리비아 전: 시소'(Trivia 轉: Seesaw)는 랩뿐 아니라 보컬의 매력까지 느낄 수 있는 슈가의 솔로 곡입니다.



한편, 앨범 공개 다음 날인 내일(25일) 서울 잠실 올림픽주경기장을 시작으로 16개 도시에서 33차례 공연을 열어 79만 명의 국내외 팬들을 만날 예정입니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

기자 정보