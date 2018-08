[여의도 책방] 우주에 대한 경외감과 이론 물리학의 난해함 사이

인간이 고개를 들어 하늘을 쳐다보는 건 낭만 때문입니다. 저 파란 하늘, 하지만 밤이 되면 깜깜해지는 하늘을 생각해봅니다. 그 너머에는 뭔가가 있습니다. 당장은 둥근 달이 있습니다. 그리고 그보다 멀리... 수많은 별들이 있습니다. 우리 눈에는 단지 검을 뿐이지만, 그 암흑 너머에는 눈 부신 빛과 폭발과 회오리가 있습니다. 그 세계는 광대무변한 시간과 공간을 사이에 두고 나와 떨어져 있습니다. 나는, 그리고 우리는 그 크기에 비한다면 작고 무기력할 뿐입니다. 가장 가까운 단 하나의 별과 우리 사이의 시공간조차 우리는 결코 건너갈 수 없습니다. 그 헤아릴 길 없는 크기에 대한 상상은 일상에 대한 생각과는 다릅니다. 평범한 우리에게 우주를 떠올리는 행위는 낭만일 수밖에 없습니다. 우주에 다가가고 싶어 칼 세이건의 ‘코스모스’를 꺼내들고, 조디 포스터가 나오는 '콘택트'에 감동하고, 천체 망원경을 찾아 나서는 이유는 이 낭만 때문입니다.물리학자들에게는 다릅니다. 이탈리아 사람인 이 책의 저자 카를로 로벨리 역시 물리학자입니다. 물리학자에게 우주는 낭만이 아닙니다. 연구의 대상입니다. “우주는 폭발하고, 공간이 빠져나올 수 없는 구멍 속으로 꺼지고, 시간이 행성의 주변에서 느려지고, 별들 사이의 광활한 공간이 바다의 표면처럼 물결치는” (p91) 곳입니다. “빛의 휨, 뉴턴의 힘 개념의 수정, 시간의 느려짐, 블랙홀, 중력파, 우주의 팽창, 빅뱅” (p91) 같은 개념으로 정식화해내지요. 물리법칙이라고도 합니다. 새로운 물리법칙, 더욱 엄밀한 물리 법칙을 찾으려는 연구는 그들의 일상입니다. 일반인은 그저 우주가 낭만적이어서, 광대무변해서 관심을 가지지만 그 관심을 발전시켜나가는 과정은 책과 영상일 수 밖에 없습니다. 그런데 그 책은, TV 시리즈물은, 영화는... 이론물리학자들이 쓰거나 검토하지요. 우주에 대한 일반 대중의 관심과 '낭만'이 결국은 '이론 물리학 서적' 독서로 이어질 수밖에 없는 이유입니다.이 이론물리학 책의 저자 로벨리에게 일상은 ‘실재’Reality로 다가가는 과정입니다. 실재라는 단어는 낯섭니다만 어려운 단어는 아닙니다. ‘진짜’ 정도로 이해하면 좋습니다. ‘엄밀한 의미에서의 진짜’인 것이지요. 예를 들어볼까요. 원의 지름과 둘레의 비율, 원주율은 π입니다. 여기서 π라고 써진 대상은 실재 Reality입니다. π는 엄밀하고 정확한 개념입니다. 반면 숫자로 나타낸 3.14는 근사치이지요. 3.14159265 역시 근사치입니다. 숫자로 표현하면 아무리 계속 써도 끝나지 않는 수의 행렬이 된다는 사실을 우리는 압니다. 얼마나 길게 표현하건 π를 숫자로 표현하는 한 이는 근사치일 뿐 실재는 아닙니다. 이제 실재가 무엇인지 어렴풋이나마 이해가 되시려나요. 실재는 π같은 것입니다. ‘진짜 진짜’라고 해도 좋습니다. 로벨리는 자신의 일상인 ‘우주’에서 바로 이 ‘실재’를 찾습니다.(π가 궁금하다면 아래 링크를 클릭하세요)이 실재는 우리의 직관을 배반합니다. 실재의 세계에는 ‘시간’이 존재하지 않습니다. 우리가 아는 시간은 흘러갑니다. 일에는 시간의 순서에 따라 앞과 뒤가 있습니다. ‘시간이 흘러’ 역사가 됩니다. 이 시간이 ‘실재’라면 시간은 우주의 어느 곳에서나 동일한 가치를 지녀야 합니다만 그렇지 못합니다. 50억 광년 떨어진 곳에서 2018년은 언제일까요? 우리가 지금 출발해 50억 광년 거리를 달려간 뒤 도착한다면 그곳의 시간은 50억 광년+2018년일까요? 아니면 지금 바로 이 순간, 이 시점에 (설사 거리 때문에 가보지는 못한다 할지라도) 50억 광년 떨어진 곳의 똑같은 순간이기만 하면 그곳도 2018년으로 표현할 수 있는 걸까요? 결론을 말하자면 그곳의 시간은 우리의 시간 개념으로 표현할 수 없습니다. 그곳에서의 시간과 이곳에서의 시간 사이에 선후관계를 설정하는 일도 할 수 없습니다. ‘시간’은 근사치일 뿐 정확한 ‘실재’를 표현하는 개념이 될 수 없습니다.공간도 존재하지 않습니다. 거리도 존재하지 않습니다. 자동차도 존재하지 않습니다. 너도 나도... 우리의 눈으로 보는 모든 세계가 모두 실재가 될 수 없습니다. 우리의 눈은 근사치를 보고, 우리의 직관은 근사치를 생각하고, 우리의 감각은 근사치만 감각합니다. 모든 게 어림짐작이지요. 답답하게도, 또 조금은 절망적이게도 우리는 오직 ‘엄밀한 상상’을 통해서만 ‘실재’를 더듬을 수 있습니다. 이 책의 제목이 ‘보이는 세상은 실재가 아니다 Reality is not what it seems’인 이유입니다.머리 아픈 이야기는 여기까지만 해야겠습니다. 이 책은 무척 쉽고 직관적입니다. 대중이 읽을 수 있는 물리학책입니다. 자신 있게 말하는 이유는 물리학의 세계는 여타 전문직들의 세계(특히 경제학, 정치학, 법학!)와는 다르기 때문입니다. 물리학자들에게는 ‘대중과 만나야 한다’는 의무의식이 있습니다. 대가들일수록 이 의무의식은 강박관념에 가까울 정도로 강합니다. 우주를 다룬 가장 뛰어난 대중 서적들이 칼 세이건과 스티븐 호킹, 그리고 그 뒤를 이을지도 모를 ‘카를로 로벨리’ 같은 특1급 물리학자들에 의해 쓰여지는 이유입니다. 물리학의 정수를 안다는 것은 대중이 알아들을 수 있을 정도로 간명하게 표현해낸다는 것이다, 그들은 이렇게 생각하는 듯합니다. 깊은 통찰을 직관적 언어로 표현해냅니다. (물론 쉽지 않지만) 쉽다고 표현하는 이유입니다. (오해를 피하기 위해 사족 붙이자면 이 책의 뒤 4분의 1 정도는 머리 아픈 이야기입니다. 물리학은 양자의 세계, 가장 엄밀한 실재의 세계에서 거의 논리학과 철학과 만나버립니다. 가장 엄밀한 표현의 물리학이 도리어 뜬구름 잡는 소리 같게 들리는 이유이지요)그리고 우아합니다. 갈릴레이부터 뉴튼과 맥스웰-패러데이, 아인슈타인에 이어 로벨리에 이르기까지, 물리학자들의 목표는 사실 간명합니다. 갈릴레이는 “만일 천체의 움직임이 정확한 수학적 법칙을 따른다면, 그리고 지구가 행성이어서 천체의 한 부분이라면, 지구 상에 있는 물체들의 움직임을 지배하는 정확한 수학적 법칙 또한 존재할 수밖에 없다.”고 생각합니다. (p50) 뉴턴은 ‘자연에 존재하는 단 하나뿐인 근본법칙’을 발견합니다. 중력. 하지만 중력은 여러 장(field) 가운데 ‘눈에 보이는’ 하나였을 뿐이었고, 맥스웰과 패러데이는 보이지 않는 근본법칙의 세계에서 전자기장을 확인합니다. 아인슈타인은 이 움직임을 상대적인 시간과 공간을 고려해 이해하는 우주적 근본법칙으로 확장시킵니다. 우리는 이제 우주적 단계에서 통일성을 갖춘 이론을 갖게 되었습니다. 지금은 입자와 장(field) 사이의 경계마저 무너진 궁극의 근본법칙을 향해 가고 있습니다. 물리학은 이처럼 근본적인 존재에 대한 탐구의 과정이며, 이 탐구는 단 한두 마디로 요약할 수 있을 때까지 계속되기에 우아할 수밖에 없습니다.「리만의 수학을 이해하고 아인슈타인의 방정식을 충분히 이해하기 위한 기법을 익히는 데에는 수습 기간이 필요합니다. 노력하고 애쓴다고 베토벤의 마지막 현악사중주의 귀한 아름다움을 모두 다 이해하게 된다는 보장이 있는 것도 아닙니다. 그러나 기울인 노력은 가치가 있습니다. 과학과 예술은 세계에 관해 새로운 무언가를 우리에게 가르쳐주고 세계를 보는 새로운 눈을 뜨게 하며, 세계의 두터움과 깊음과 아름다움을 이해할 수 있게 해줍니다. 위대한 물리학과 위대한 음악은 마음에 직접 말을 하고 사물의 본성이 지닌 아름다움과 깊이와 단순성으로 우리의 눈을 엽니다.」 p109개인적으로는 앞선 독서 과정에서 '태어난' 궁금증이 이 책을 읽게 했습니다. 하늘에 뜬 별, 나아가 우주에 대한 경외감은 저를 칼 세이건의 ‘코스모스’로 이끌었고, 코스모스는 이론 물리학의 세계로 이끌었습니다. 그 과정에서 만난 이론 물리학은 세계를 엄밀하게 이해하는 방식이었고, 이론 물리학자들은 이 세계를 이해하는 쉬운 틀이었습니다. 우아하고 간결하고 직관적인 이 여행이었지만 아인슈타인 이후로는 달라지더군요. 일반상대성 이론 이후는 (제 수준에서는) 직관적 이해의 범위를 벗어나는 것 같습니다. ‘짜부라지고 펴지고 뒤틀릴 수 있는 우주적 해파리’로서의 4차원 시공간(p94), 이건 3차원의 세계에 묶인 제가 이해하기는 쉽지 않은 영역이었습니다. 거기에 더해 양자...(아, 이건 누구에게나 난해한 영역일 거라 확신합니다.) 시공간과 양자의 세계, 그 미지의 영역에 대한 궁금증이 제 질문이었다면, 이 책은 그에 대한 답이 될 것 같습니다. 제 이해는 여전히 ‘근사치’일 뿐이지만요.*카를로 로벨리의 책 가운데 7 brief lessons on physics가 있습니다. 국내에는 ‘모든 순간의 물리학’이라는 이름으로 번역되었습니다. 그 어떤 복잡한 이론도 나오지 않는 무척 짧은 책입니다. (한글로도 150페이지가 안 되고, 영어 원서는 100페이지가 안 됩니다) 우주에 대한 경외감만 있으면 누구나 쉽게 다가갈 수 있습니다. 많은 물리학 서적이 있지만, 로벨리의 책은 그 가운데 가장 간결하고 직관적이고 우아한 편입니다. 그 책으로 시작해, '보이는 세상은 실재가 아니다'에 이른다면 더 즐거운 여행이 될 것으로 생각합니다.『보이는 세상은 실재가 아니다.』 카를로 로벨리 지음, 김정훈 번역, 쌤앤파커스, 2018년 4월