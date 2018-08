[연예수첩] 방탄소년단, 새 앨범 발표…신기록 행진 아침뉴스타임 입력 2018.08.27 (08:23) 수정 2018.08.27 (08:38)

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



김선근 아나운서 자리에 나와 있습니다.



한 주의 시작인 월요일, 다양한 연예계 소식들 준비해 봤습니다.



지난주 깜짝 입대 발표를 한 그룹 하이라이트의 멤버 윤두준 씨 소식 준비했고요.



그 전에, 전 세계 수많은 음악 팬들이 기다렸을 방탄소년단의 새 앨범 소식부터 바로 만나보시죠!



[리포트]



24일, 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’를 발표한 방탄소년단!



앨범 공개 직후, 미국, 캐나다, 브라질, 영국 등 세계 65개 지역 아이튠스 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지하며 저력을 과시했는데요.



국악 장단에 아프리카 박자를 접목시켜 이색적인 느낌을 주는 타이틀곡 ‘아이돌’.



[방탄소년단 : "얼쑤~ 좋다! You can’t stop me lovin’ myself ♬"]



이 곡의 뮤직비디오 인기 또한 심상치 않은데요.



공개 24시간 만에 유튜브 조회 수 5626만 뷰를 돌파하며 최다 조회 수 1위 기록을 경신했습니다.



이는 세계적인 팝스타 테일러 스위프트의 종전 기록인 4320만 뷰보다 천만 이상 월등히 앞서는 수치!



방탄소년단의 이번 앨범에 두고 유력 매체들의 관심 또한 높은데요.



미국 빌보드는 “2018년 음악 세계의 정상에 올랐다” 극찬했으며, MTV 역시 “한국 문화를 바탕으로 글로벌한 축제를 시작했다”고 평했습니다.



방탄소년단은 지난 주말 서울 공연을 시작으로 미국, 캐나다, 독일, 프랑스로 이어지는 월드투어 통해 전 세계 팬들과 만날 예정입니다.

