샤이니 ‘링 딩 동’ 뮤비 유튜브 1억뷰 돌파 입력 2018.08.27 (10:57) 수정 2018.08.27 (11:20) 연합뉴스

그룹 샤이니의 히트곡 '링 딩 동'(Ring Ding Dong)이 27일 오전 2시께 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다.



2009년 10월 공개된 이 노래는 샤이니 세 번째 미니앨범 '2009, 이어 오브 어스'(2009, Year of Us) 타이틀곡이다.



발매 당시 국내 음악차트 정상을 휩쓸었으며, 중독적인 가사와 강렬한 사운드로 '수능 금지곡'이라는 별명을 얻었다.



올해로 데뷔 10주년을 맞은 샤이니는 최근 3개 앨범으로 구성된 정규 6집 '더 스토리 오브 라이트'(The story of Light)를 공개했다. '데리러 가'(Good Evening), '아이 원트 유'(I want you), '네가 남겨둔 말'(Our Page) 등 트리플 타이틀 곡으로 활동하며 아이튠스 종합 앨범차트 42개 지역 1위를 기록했다.



샤이니는 오는 9월 1∼2일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 팬미팅 '샤이니 스페셜 파티-더 샤이닝(SHINee SPECIAL PARTY-THE SHINING)을 연다.



[사진출처 : 연합뉴스]

