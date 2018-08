롤 아시안게임 중계 KBS 모바일 앱 ‘마이K’로 보세요 입력 2018.08.27 (11:28) 수정 2018.08.27 (11:38) 인터넷 뉴스

KBS는 지상파 최초로 e스포츠 경기를 모바일 애플리케이션 '마이 케이'(my K)에서 중계한다고 밝혔습니다.



마이 케이에서는 오늘(27일)부터 29일까지 e스포츠 리그오브레전드(이하 '롤') 경기를 모두 중계합니다.



e스포츠는 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 시범 종목으로 채택됐습니다.



27일 오후 2시 40분에는 8강 조별 예선인 대한민국 대 중국 경기를 중계합니다.



중계에는 성승헌 게임캐스터와 1세대 롤 프로게이머인 이현우, 고인규 게임해설가가 나섭니다.



성승헌 캐스터는 특유의 유머감각에 애드립 능력으로 인정을 받고 있고 2012년 최우수 선수상을 수상했던 클템 이현우와 스타크래프트 프로게이머 출신 고인규 해설가는 해설자로 전향한 후에도 선수 출신의 전문성에 수준급 예능감으로 e스포츠 팬들로부터 지지를 받고 있습니다.



또 28일 중계는 지상파 방송 없이 마이 케이와 홈페이지에서만 중계되기 때문에 더 생생한 뒷이야기를 전해 들을 수 있습니다.



또 28일 중계는 한국 경기뿐만 아니라 예선전을 포함한 전 경기를 해설합니다.



마이 케이는 플레이스토어에서 무료로 내려받을 수 있으며 시청, 댓글 참여 등을 할 수 있습니다.



리그오브레전드 아시안게임 중계(KBS 마이K)



27일(월) 중계 일정

오후 2시 30분: 한국 vs 중국



28일(화) 중계 일정 (*my K 단독 중계)

한국 경기를 포함한 예선 및 동률팀 재경기, 준결승 경기 모두 중계

낮 12시: 파키스탄 vs 대만

오후 1시 15분: 한국 vs 베트남

오후 2시 30분: 인도 vs 대만

오후 3시 45분: 한국 vs 중국

오후 5시: 사우디아라비아 vs 대만

오후 6시 15분부터: 동률팀 재경기

오후 10시: 준결승전



29일(수) 중계 일정

오후 3시: 결승전

