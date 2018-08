[연예수첩] 신화, 데뷔 20주년 기념 새 앨범 발매…“감회 남달라, 감사하다” 아침뉴스타임 입력 2018.08.29 (08:21) 수정 2018.08.29 (08:26)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

데뷔 20주년을 맞은 그룹 신화가 새 앨범을 발표했습니다!



어제 오후 6시, 신화의 데뷔 20주년 기념 스페셜 앨범 ‘하트’가 각 음원사이트와 오프라인에서 동시 발매됐습니다.



[신화 : "kiss me like that kiss me kiss me like that 입술이 맞닿을 때 ♬"]



이번 앨범에는 중독성 강한 후렴구가 매력적인 타이틀 곡 ‘키스 미 라이크 댓’을 포함해 총 6곡의 노래가 담겨 있습니다.



같은 날 오후, 신화는 20주년 앨범 발매 기념 기자회견을 열었는데요.



리더 에릭은 멤버들을 대표해 “20년 동안 활동했다니 감회가 새롭다”며 “멤버들과 팬들, 함께 일해 준 모든 분들에게 감사드린다”고 소감을 밝혔습니다.



20년 동안 아낌없는 사랑을 받아온 신화!



열정적인 활동으로 팬들의 사랑에 보답하길 바랄게요!

[연예수첩] 신화, 데뷔 20주년 기념 새 앨범 발매…“감회 남달라, 감사하다”

입력 2018.08.29 (08:21) 수정 2018.08.29 (08:26) 아침뉴스타임

데뷔 20주년을 맞은 그룹 신화가 새 앨범을 발표했습니다!



어제 오후 6시, 신화의 데뷔 20주년 기념 스페셜 앨범 ‘하트’가 각 음원사이트와 오프라인에서 동시 발매됐습니다.



[신화 : "kiss me like that kiss me kiss me like that 입술이 맞닿을 때 ♬"]



이번 앨범에는 중독성 강한 후렴구가 매력적인 타이틀 곡 ‘키스 미 라이크 댓’을 포함해 총 6곡의 노래가 담겨 있습니다.



같은 날 오후, 신화는 20주년 앨범 발매 기념 기자회견을 열었는데요.



리더 에릭은 멤버들을 대표해 “20년 동안 활동했다니 감회가 새롭다”며 “멤버들과 팬들, 함께 일해 준 모든 분들에게 감사드린다”고 소감을 밝혔습니다.



20년 동안 아낌없는 사랑을 받아온 신화!



열정적인 활동으로 팬들의 사랑에 보답하길 바랄게요!

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보