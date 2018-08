방탄소년단 ‘아이돌’ 뮤비, 나흘만에 유튜브 1억뷰 입력 2018.08.29 (18:17) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 '아이돌'(IDOL) 뮤직비디오가 유튜브 1억뷰를 돌파했다.



29일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER) 타이틀곡 '아이돌'은 이날 오후 5시 20분께 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다.



1억뷰를 기록하기까지는 4일하고도 23시간밖에 걸리지 않았다. 한국 그룹으로서는 가장 짧은 기간에 거둔 성과이자, 방탄소년단이 지난 5월 '페이크 러브'(FAKE LOVE)로 세운 기록(9일)까지 뛰어넘은 결과다.



지난 24일 공개된 '아이돌' 뮤직비디오는 열대 사바나 초원과 북청 사자놀이, 유로-아시안 건축, 한국 전통 양식 등 다양한 문화요소를 배경으로 흥겨운 분위기를 이어간다. 나를 아이돌로 보든 아티스트로 보든 스스로 자랑스럽다는 메시지가 명쾌한 곡이다.



이로써 방탄소년단은 '쩔어', '불타오르네'(FIRE), '피 땀 눈물', '상남자', '세이브 미'(Save ME), '낫 투데이'(Not Today), '봄날', 'DNA', '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁', '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스, '페이크 러브'에 이어 '아이돌까지 총 14편의 1억뷰 돌파 뮤직비디오를 갖게 됐다. 한국 가수 가운데 최다 기록이다.



아울러 방탄소년단의 새 앨범은 공개 직후 세계 65개 지역 아이튠스 '톱 앨범' 차트 1위를 차지했으며, '아이돌'은 66개 지역 '톱 송' 차트 정상에 올랐다.



방탄소년단은 오는 30일 엠넷 '엠카운트다운'을 시작으로 31일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 9월 1일 MBC '쇼! 음악중심', 9월 2일 SBS '인기가요'에 출연해 컴백 무대를 선보인다.



[사진출처 : 연합뉴스]

