백지영, '2년 만에' 드라마 OST 참여…9월 2일 공개 입력 2018.08.30 (10:49) 수정 2018.08.30 (10:51)

가수 백지영이 2년 만에 OST(오리지널사운드트랙) 참여 드라마로 tvN 주말극 '미스터 션샤인'을 선택했다.



드라마 측은 드라마 11번째 OST인 백지영의 '씨 유 어게인'(See You Again)을 오는 9월 2일 오후 6시 국내 음원 사이트를 통해 공개한다고 30일 밝혔다.



'See your eyes, See you face'(당신의 눈을 봐요, 당신의 얼굴을 봐요)라는 가사로 시작되는 이 곡은 첫 멜로디부터 곡 전체의 감성이 묻어난다.



백지영 특유의 허스키하면서도 공허하고 쓸쓸한 음성과 리처드 용재 오닐의 비올라 세션이 더해져 슬픈 분위기를 자아낸다.



[사진출처 : 연합뉴스]

