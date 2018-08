수원시, ‘글로벌 시장 서약 이행 완료 도시’ 인증 입력 2018.08.30 (14:38) 수정 2018.08.30 (14:51) 인터넷 뉴스

경기 수원시가 글로벌 시장 서약(Global Convenant of Mayors) 위원회로부터 '서약 이행 완료 도시'로 인증받았습니다.



글로벌 시장 서약 이행 완료 도시 인증을 받은 국내 도시는 서울시에 이어 수원시가 두 번째입니다.



글로벌 시장서약 인증을 위해서는 참여 결의, 인벤토리(온실가스 배출 시설의 배출량을 작성한 목록 작성), 목표, 계획 등 4단계마다 지정된 형식에 맞춰 보고서를 제출해 위원회 인증을 받아야 합니다.



글로벌 시장서약은 기후변화 대응을 위한 세계 각국 지방정부의 네트워크로, 도시 간 기후변화 대응 협약인 '시장협약(Compact of Mayors)'과 'EU 시장서약(EU Covenant of Mayors)'이 통합해 2017년 출범했습니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

