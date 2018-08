방탄소년단 리패키지 앨범, 발매 첫주 86만 장 판매 입력 2018.08.31 (09:39) 수정 2018.08.31 (09:46) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 발매 첫 주 판매량(초동) 86만장을 돌파했다.



31일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 24일 발매된 이 앨범은 일주일(24∼30일) 동안 총 86만 8천52장이 팔렸다.



지난 5월 발표한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 초동 판매량(100만3천524장)에 견줘 줄어들었지만, 리패키지 앨범임을 고려하면 여전히 만만찮은 수치다.



지난해 발표한 미니앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)의 일주일 판매량(75만9천263장)보다는 10만장 넘게 많이 판매됐다.



아울러 '러브 유어셀프 결 앤서'의 타이틀곡 '아이돌'(IDOL)은 아이튠스 66개 지역 '톱 송' 차트 1위를 기록했으며, 뮤직비디오는 닷새 만에 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다.



방탄소년단은 이날 KBS '뮤직뱅크', 9월 1일 MBC '쇼! 음악중심', 9월 2일 SBS '인기가요'에서 컴백 무대를 선보인다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단 리패키지 앨범, 발매 첫주 86만 장 판매

입력 2018.08.31 (09:39) 수정 2018.08.31 (09:46) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)가 발매 첫 주 판매량(초동) 86만장을 돌파했다.



31일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 지난 24일 발매된 이 앨범은 일주일(24∼30일) 동안 총 86만 8천52장이 팔렸다.



지난 5월 발표한 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 초동 판매량(100만3천524장)에 견줘 줄어들었지만, 리패키지 앨범임을 고려하면 여전히 만만찮은 수치다.



지난해 발표한 미니앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)의 일주일 판매량(75만9천263장)보다는 10만장 넘게 많이 판매됐다.



아울러 '러브 유어셀프 결 앤서'의 타이틀곡 '아이돌'(IDOL)은 아이튠스 66개 지역 '톱 송' 차트 1위를 기록했으며, 뮤직비디오는 닷새 만에 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다.



방탄소년단은 이날 KBS '뮤직뱅크', 9월 1일 MBC '쇼! 음악중심', 9월 2일 SBS '인기가요'에서 컴백 무대를 선보인다.



[사진출처 : 연합뉴스]

기자 정보