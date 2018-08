[스폿@뮤직뱅크 라이브] 1년 만에 다시 듣는 레이나의 ‘꿀 떨어지는 목소리’ 페이스북 Live 입력 2018.08.31 (15:41)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Raina had a comeback stage after about a year. As a main vocalist of 'After School' and 'Orange Caramel', she sang sweetly in her sweet voice. Her feminine mood indeed stood out! Plus, do not miss the interview with all the members of Laboum, Stray Kids, Imfact, Nature, Hot blood youth, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 애프터스쿨, 오렌지 캬라멜의 메인 보컬 레이나가 약 1년 만에 <뮤직뱅크>에 돌아왔습니다. 팬들을 위해 특별히 신곡 '작아지는 중'의 한 소절을 라이브로 선보였는데요. 레이나 특유의 달콤한 목소리와 여성스러운 분위기가 돋보였습니다. 라붐, 스트레이 키즈, 임팩트, 네이처, 열혈남아의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





