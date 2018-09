[연예수첩] 2AM 출신 정진운, 싱글앨범 ‘Koong! Pop!’ 발표 아침뉴스타임 입력 2018.09.03 (08:26) 수정 2018.09.03 (09:07)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소

그룹 2AM 출신 가수 정진운 씨가 자신만의 색깔을 담은 음악으로 돌아왔습니다!



바로 어제 오후, 정진운 씨의 싱글앨범 ‘쿵! 팝!’이 공개됐는데요.



이번 앨범에는 화려한 전주가 인상적인 타이틀 곡, ‘All I Need Is You (올 아이 니드 이즈 유)’를 포함해 3곡이 담겼는데요.



전곡에서 작사와 작곡에 참여하며 싱어송라이터의 면모를 보인 정진운 씨!



“노래 자체는 신나지만 20대에 일어나는 여러 가지 고민들을 담았다“며 “앞으로 더 재밌게 음악 하는 모습을 보여주겠다“는 포부를 밝혔는데요.



정진운 씨의 멋진 활동 기대하고 있을게요~

[연예수첩] 2AM 출신 정진운, 싱글앨범 ‘Koong! Pop!’ 발표

입력 2018.09.03 (08:26) 수정 2018.09.03 (09:07) 아침뉴스타임

그룹 2AM 출신 가수 정진운 씨가 자신만의 색깔을 담은 음악으로 돌아왔습니다!



바로 어제 오후, 정진운 씨의 싱글앨범 ‘쿵! 팝!’이 공개됐는데요.



이번 앨범에는 화려한 전주가 인상적인 타이틀 곡, ‘All I Need Is You (올 아이 니드 이즈 유)’를 포함해 3곡이 담겼는데요.



전곡에서 작사와 작곡에 참여하며 싱어송라이터의 면모를 보인 정진운 씨!



“노래 자체는 신나지만 20대에 일어나는 여러 가지 고민들을 담았다“며 “앞으로 더 재밌게 음악 하는 모습을 보여주겠다“는 포부를 밝혔는데요.



정진운 씨의 멋진 활동 기대하고 있을게요~

아침뉴스타임 전체보기 기자 정보