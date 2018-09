샤이니, 10일 정규 6집 합본앨범 발매 입력 2018.09.04 (10:36) 수정 2018.09.04 (10:37) 연합뉴스

그룹 샤이니가 정규 6집 합본앨범 '더 스토리 오브 라이트'(The story of Light) 에필로그를 오는 10일 발매한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 4일 밝혔다.



앨범에는 세 장으로 나눠 발매한 정규 6집에 신곡 '셀 수 없는'(Countless)까지 총 16곡이 담긴다.



올해로 데뷔 10주년을 맞은 샤이니는 최근까지 '데리러 가'(Good Evening), '아이 원트 유'(I want you), '네가 남겨둔 말'(Our Page) 등 트리플 타이틀 곡으로 활동하며 아이튠스 종합 앨범차트 42개 지역 1위를 기록했다. 완성도 높은 음악과 '역시 샤이니 답다'는 찬사를 받은 안무는 두고두고 화제가 됐다.



신곡 '셀 수 없는'은 청량한 트로피컬 하우스 장르의 R&B 곡이다. 연인을 단어, 문장, 언어에 빗대 표현한 후렴구가 재미있다.



샤이니는 지난 1∼2일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 팬미팅 '샤이니 스페셜 파티-더 샤이닝'(SHINee SPECIAL PARTY-THE SHINING)으로 팬들과 만났다.



[사진출처 : 연합뉴스]

