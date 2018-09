[연예수첩] 선미, 새 미니앨범 ‘워닝’ 발매 기념 쇼케이스 아침뉴스타임 입력 2018.09.05 (08:24) 수정 2018.09.05 (08:59)

바로 어제, 걸 그룹 원더걸스 출신 가수 선미 씨의 새 미니앨범 ‘워닝’의 쇼케이스가 열렸습니다!



이날 타이틀 곡인 ‘사이렌’의 무대를 처음으로 공개한 선미 씨!



[선미 : "Get away out of my face 더 다가오지 마 boy~ ♬"]



카리스마 있으면서도 특유의 발랄한 무대매너로 시선을 사로잡았는데요.



이번 곡은 선미 씨가 작사, 작곡에 참여해 더욱 주목받고 있습니다!



[선미 : "2~3년 전에 제가 밴드 활동을 하던 시기에 타이틀 곡을 계속 써 왔는데, 작업들을 계속 해왔어요. 밴드 편곡이랑은 사실 어울리지 않는 곡이라는 얘기가 있어서 아껴두고 아껴뒀던 곡이에요."]



다재다능한 가수로 성장하고 있는 선미 씨, 앞으로도 좋은 노래로 많이 활동해주세요~

[연예수첩] 선미, 새 미니앨범 ‘워닝’ 발매 기념 쇼케이스

입력 2018.09.05 (08:24) 수정 2018.09.05 (08:59) 아침뉴스타임

