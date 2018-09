방탄소년단 ‘아이돌’, 빌보드 핫 100 차트 11위 입력 2018.09.05 (09:54) 수정 2018.09.05 (09:55) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

방탄소년단(BTS)의 신곡 '아이돌(IDOL)'이 빌보드 싱글차트인 '핫 100'에서 11위를 차지했습니다. 이는 방탄소년단이 싱글차트에서 기록한 역대 두 번째로 높은 순위입니다.



미국 음악전문매체 빌보드는 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)의 타이틀곡 '아이돌'이 '핫 100' 최신 차트 11위에 올랐다고 밝혔습니다.



빌보드는 "BTS가 '아이돌'로 통산 네 번째 핫 100 차트에 진입했다"면서 "이 곡은 8월 30일 끝난 주의 디지털 송 세일즈에서 4만 3천 차례 다운로드를 기록했다"고 소개했습니다.



이는 방탄소년단 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)가 지난 6월 핫 100 차트 10위에 랭크된 다음으로 높은 순위입니다.



빌보드 싱글차트 '핫 100'에서 역대 한국 가수 최고 성적은 2012년 세계적인 인기를 끈 싸이의 '강남스타일'이 기록한 7주 연속 2위입니다.



방탄소년단은 같은 차트에서 지난해 10월 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)의 타이틀곡 'DNA'로 67위까지, 같은 해 12월 싱글 '마이크 드롭' 리믹스로 28위까지 각각 올라간 적이 있습니다.



앞서 이들의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 오르는 쾌거를 달성했습니다. 지난 5월 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 '빌보드 200' 정상을 처음 밟은 데 이어 석 달 만의 기록입니다.



한편 방탄소년단은 오늘(5일) 미국 로스앤젤레스 스테이플스센터에서 열리는 공연을 시작으로 16개 도시에서 79만 명을 만나는 '러브 유어셀프 월드투어'를 벌입니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단 ‘아이돌’, 빌보드 핫 100 차트 11위

입력 2018.09.05 (09:54) 수정 2018.09.05 (09:55) 인터넷 뉴스

방탄소년단(BTS)의 신곡 '아이돌(IDOL)'이 빌보드 싱글차트인 '핫 100'에서 11위를 차지했습니다. 이는 방탄소년단이 싱글차트에서 기록한 역대 두 번째로 높은 순위입니다.



미국 음악전문매체 빌보드는 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)의 타이틀곡 '아이돌'이 '핫 100' 최신 차트 11위에 올랐다고 밝혔습니다.



빌보드는 "BTS가 '아이돌'로 통산 네 번째 핫 100 차트에 진입했다"면서 "이 곡은 8월 30일 끝난 주의 디지털 송 세일즈에서 4만 3천 차례 다운로드를 기록했다"고 소개했습니다.



이는 방탄소년단 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)의 타이틀곡 '페이크 러브'(FAKE LOVE)가 지난 6월 핫 100 차트 10위에 랭크된 다음으로 높은 순위입니다.



빌보드 싱글차트 '핫 100'에서 역대 한국 가수 최고 성적은 2012년 세계적인 인기를 끈 싸이의 '강남스타일'이 기록한 7주 연속 2위입니다.



방탄소년단은 같은 차트에서 지난해 10월 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)의 타이틀곡 'DNA'로 67위까지, 같은 해 12월 싱글 '마이크 드롭' 리믹스로 28위까지 각각 올라간 적이 있습니다.



앞서 이들의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)는 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 오르는 쾌거를 달성했습니다. 지난 5월 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 '빌보드 200' 정상을 처음 밟은 데 이어 석 달 만의 기록입니다.



한편 방탄소년단은 오늘(5일) 미국 로스앤젤레스 스테이플스센터에서 열리는 공연을 시작으로 16개 도시에서 79만 명을 만나는 '러브 유어셀프 월드투어'를 벌입니다.



[사진출처 : 연합뉴스]

기자 정보