방탄소년단, 앨범 판매량 193만장…“20년래 월간 최고 기록” 입력 2018.09.06 (15:23) 수정 2018.09.06 (15:27) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

보이 그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)가 발매 8일 만에 판매량 193만장을 돌파했다.



가온차트가 6일 발표한 2018년 8월 월간 앨범 차트에 따르면 지난달 24일 발매된 이 앨범은 193만3천450장 판매량을 기록하며 1위를 차지했다. 이 수치는 국내뿐 아니라 해외에 정식 유통한 판매량도 포함된 것으로, 가온차트 집계 사상 가장 높은 판매량이다.



또 구㈔한국음반산업협회가 1999년부터 2007년까지 집계해 발표한 음반 판매량을 기준으로 1999년 이후 월간 앨범 판매량이 190만장을 기록한 가수는 방탄소년단이 처음이다. 조성모 3집이 2000년 9월 판매량 170만5천여장(CD+카세트테이프 합계)으로 가장 높은 수치를 보였지만 방탄소년단의 판매량에는 못 미쳤다. 2008년 이후 데이터는 없으나 이미 디지털 음원 시장으로 전환한 뒤여서 월간 판매량이 190만장을 기록한 가수는 없었으며, 2010년 2월부터 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회가 음반 판매량을 집계한다.



이로써 방탄소년단은 전작들인 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)와 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 이어 3연속 밀리언셀러도 달성했으며 꿈의 수치가 된 200만장 돌파도 넘보게 됐다.



방탄소년단은 5일 오후 8시(현지시간) 미국 로스앤젤레스 스테이플스센터를 시작으로 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 해외 투어를 시작했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단, 앨범 판매량 193만장…“20년래 월간 최고 기록”

입력 2018.09.06 (15:23) 수정 2018.09.06 (15:27) 연합뉴스

보이 그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer)가 발매 8일 만에 판매량 193만장을 돌파했다.



가온차트가 6일 발표한 2018년 8월 월간 앨범 차트에 따르면 지난달 24일 발매된 이 앨범은 193만3천450장 판매량을 기록하며 1위를 차지했다. 이 수치는 국내뿐 아니라 해외에 정식 유통한 판매량도 포함된 것으로, 가온차트 집계 사상 가장 높은 판매량이다.



또 구㈔한국음반산업협회가 1999년부터 2007년까지 집계해 발표한 음반 판매량을 기준으로 1999년 이후 월간 앨범 판매량이 190만장을 기록한 가수는 방탄소년단이 처음이다. 조성모 3집이 2000년 9월 판매량 170만5천여장(CD+카세트테이프 합계)으로 가장 높은 수치를 보였지만 방탄소년단의 판매량에는 못 미쳤다. 2008년 이후 데이터는 없으나 이미 디지털 음원 시장으로 전환한 뒤여서 월간 판매량이 190만장을 기록한 가수는 없었으며, 2010년 2월부터 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회가 음반 판매량을 집계한다.



이로써 방탄소년단은 전작들인 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)와 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)에 이어 3연속 밀리언셀러도 달성했으며 꿈의 수치가 된 200만장 돌파도 넘보게 됐다.



방탄소년단은 5일 오후 8시(현지시간) 미국 로스앤젤레스 스테이플스센터를 시작으로 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 해외 투어를 시작했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

기자 정보