'OST 여왕' 엘리 굴딩, 한국의 가을밤을 끌어안다 입력 2018.09.06 (22:25) 연합뉴스

6일 저녁 서울 올림픽공원 올림픽홀.



싱어송라이터 엘리 굴딩(Ellie Goulding·31)이 히트곡 '러브 미 라이크 유 두'(Love Me Like You Do)로 화려하게 피날레를 장식한 뒤 생긋 웃으며 손을 높이 흔들었다.



첫 내한공연, 한국 팬 특유의 열광적인 떼창을 처음 본 가수 얼굴엔 뿌듯함이 가득했다.



굴딩은 국내에선 낯선 이름일 수 있다. 그러나 홈그라운드에서 팬덤은 탄탄하다. 반쯤 공기를 머금은 듯한 목소리, 뛰어난 곡 해석력으로 대체 불가능한 보컬리스트라는 평가를 받는다. 체인스모커스·캘빈 해리스·카이고 등 내로라하는 EDM(일렉트로닉댄스뮤직) 뮤지션들로부터 피처링 러브콜이 끊이지 않는 것도 이 때문이다.



2010년 데뷔 앨범 '라이츠'(Light)로 그해 영국 BBC '올해의 소리'에 선정되며 단숨에 스타덤에 오른 뒤 그의 디스코그래피는 성공의 연속이었다. 특히 영화 '어바웃 타임'에 삽입된 '하우 롱 윌 아이 러브 유'(How Long Will I Love you)와 '그레이의 50가지 그림자'에 삽입된 '러브 미 라이크 유 두'로 'OST 여왕'이란 별명을 얻었다.



이날 오후 8시 20분께 무대에 오른 굴딩은 "여러분을 봐서 기뻐요. 한국에 처음 온 건데요, 여러분 정말 다정하네요"라며 인사를 건넸다.



이어 '애프터테이스트'(Aftertaste), '홀딩 온 포 라이프'(Holding on for Life), '섬싱 인 더 웨이 유 무브'(Something in the Way You Move), 캘빈 해리스와 작업한 '아웃사이드'(Outside), '디보션'(Devotion), '킵 온 댄싱'(Keep on Dancin'), '돈트 니드 노바디'(Don't Need Nobody), 엘튼 존의 '유어 송'(Your Song), '익스플로전스'(Explosions), '아미'(Army), '피규어 8'(Figure 8), '온 마이 마인드'(On My Mind), '라이츠', 캘빈 해리스와 부른 '아이 니드 유어 러브'(I Need Your Love), '번'(Burn)을 연달아 선사했다.



빠른 비트의 '아웃사이드'를 부를 땐 격렬한 헤드뱅잉을 선보였다. 감성적인 '디보션'을 부를 땐 직접 어쿠스틱 기타를, '번'과 '피규어 8'에선 일렉 기타를 연주해 넓은 음악적 스펙트럼을 자랑했다.



'아미'를 부르기에 앞서서는 "여러분은 친한 친구와 이곳에 왔나요? 다음 노래는 제 가장 친한 친구를 위한 노래예요. 남자는 오고 가는 거지만, 아 지금은 아니지만요(웃음), 그녀는 매우 소중한 친구거든요"라고 장난스레 소개했다.



굴딩이 '지금은 남자가 오가지 않는다'고 말한 데는 이유가 있다. 영국의 싱어송라이터 에드 시런, 보이밴드 원디렉션의 나일 호란 등 숱한 청춘스타와 염문을 뿌린 굴딩은 지난달 연인 캐스퍼 조플링과 약혼했다.



굴딩은 앙코르로 '애니싱 쿠드 해픈'(Anything Could Happen)과 '러브 미 라이크 유 두'를 선사했다.



이어 "이렇게 열정적인 팬들을 만나서 기쁘다. 몇몇 분은 노래를 거의 다 따라 불러주셨다. 여러분께 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠다"고 말했다.



그러면서 "행복하게 돌아갈 수 있게 됐다. 오랫동안 잊지 못할 것이다. 어쩌면 내년, 다시 돌아오길 바란다"고 다음을 기약했다.



동아시아 투어차 일본, 대만에 이어 한국 콘서트를 마친 굴딩은 오는 7일 영국으로 귀국한다. 이날 3천석 규모 올림픽홀에는 2천명이 몰렸다.



[사진출처 : 연합뉴스]

