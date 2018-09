[스폿@뮤직뱅크 라이브] ‘인어공주’ 선미의 1위 공약은? 페이스북 Live 입력 2018.09.07 (11:13)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Sunmi made a first place pledge. She promised to show a special performance if her new song 'Siren' ranks No.1. 'Elegant mermaid' Sunmi will dance Norazo's comical 'Cider' choreography! Plus, do not miss the interview with all the members of (G)I-dle,MXM, NCT Dream, The Boyz, GWSN, Nam Woo-hyun, Nature, Norazo, Jimin Park, 100percent, Imfact, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크> 입니다. 원더걸스 출신 가수 선미가 오늘 출근길에서 팬들과 특별한 약속을 했습니다. 신곡 '사이렌'이 음악방송 1위에 오르면 특별한 퍼포먼스를 선보이기로 했는데요. 이번 컨셉인 '우아한 인어'에서 잠시 벗어나, 그룹 노라조의 익살스러운 '사이다' 댄스를 공개하기로 했습니다. (여자)아이들, MXM, NCT Dream, The Boyz, 공원소녀, 남우현, 네이처, 노라조, 박지민, 백퍼센트, 임팩트의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





