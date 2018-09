영국에서도 메르스 환자 발생…확산 고비 넘겨 입력 2018.09.13 (10:42) 수정 2018.09.13 (10:55) 인터넷 뉴스

영국에서도 메르스 환자가 발생했으나 일단 확산 고비를 넘긴 것으로 알려졌습니다.



영국에서 메르스 감염 환자가 발생한 건 2012년, 2013년에 이어 5년 만입니다.



현지시간 12일 세계보건기구 WHO 동지중해 지역사무소와 영국 공중보건국에 따르면 지난달 23일 왕립 리버풀 병원에 입원했던 메르스 환자가 7일 퇴원 허가를 받았습니다.



80대 남성으로 알려진 이 환자는 사우디아라비아 거주자로, 지난달 16일 고열과 기침 등의 증세를 보이면서 영국으로 들어왔고 요크셔주 리즈까지 차로 이동했습니다.



만성질환이 있는 이 남성은 리즈의 한 병원에서 격리 치료를 받다가 호흡기 감염 질환 전문 치료 장비를 갖춘 왕립 리버풀 병원으로 옮겨졌습니다.



영국 공중보건국 닉 핀 부국장은 이달 7일 이 환자가 왕립 리버풀 병원에서 퇴원했다며 더는 감염 환자로 볼 수 없다고 말했습니다.



이 환자와 접촉하거나 가까이 지낸 사람들은 모두 확인이 됐고, 검사가 진행 중입니다.



첫 감염자 외에 다른 사람들은 아직 모두 음성 판정을 받았으며 21일이면 추가 감염 여부가 확정될 것으로 보입니다.



영국 보건당국은 이 환자가 들어온 뒤 6일 뒤인 8월 22일 사우디아라비아 보건당국에 메르스 환자 발생 사실을 통보했습니다.



영국 보건당국은 사우디에 통보 전 이 환자의 가족과 병원 관계자들, 비행기에 함께 탑승했던 승객 중 주변 3열의 승객들에게 메르스 환자 발생 사실을 알리고 검사에 나섰습니다.



PHE는 12일까지 추가 감염자 발생 등과 관련해 업데이트된 정보 등을 따로 게재하지 않았다.



영국은 2012년, 2013년에 이어 다섯 번째로 메르스 감염 환자가 발생했다.



한편 한국의 메르스 발생 현황을 관리하는 WHO 서태평양 지역사무소는 필요할 경우 한국 보건당국과 협력하겠다고 밝혔습니다.



WHO 측은 메르스 발생과 관련해 한국을 여행, 교역 제한 국가로 분류하지는 않는다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보