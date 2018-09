박효신, 뮤지컬 ‘웃는 남자’ 앨범 15일 발매 입력 2018.09.14 (18:03) 연합뉴스

가수 박효신(37)이 주인공으로 출연 중인 뮤지컬 '웃는 남자' 앨범을 15일 발표한다.



14일 소속사 글러브엔터테인먼트에 따르면 이번 앨범은 디지털 음원으로 출시하지 않고 앨범으로만 선보이며 뮤지컬 공연장에서만 구입한다.



앨범에는 '웃는 남자'(The Man Who Laughs)를 비롯해 '그럴까?'(Can it be?), '모두의 세상'(I Could Change the World), '그 눈을 떠'(Open Your Eyes) 등 '웃는 남자' 넘버 7곡이 수록됐다. 일반 앨범과 포토북이 포함된 스페셜 앨범 두 버전으로 제작됐다.



소속사는 "세계적인 작곡가 프랭크 와일드혼이 처음부터 박효신을 주인공 그윈플렌 역으로 염두에 두고 '웃는 남자' 넘버들을 작곡해 박효신과 꼭 맞는 음악 색채를 느낄 수 있을 것"이라고 소개했다.



박효신은 '엘리자벳'(2013)을 시작으로 '모차르트!'(2014), '팬텀'(2015, 2016)에 이어 '웃는 남자'까지 주인공으로 캐스팅되며 뮤지컬 흥행 보증 수표로 인정받았다. '웃는 남자'는 지난 7월 10일 첫 공연 이후 한달여 만에 누적 관객 10만 명을 돌파했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

