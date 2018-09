허위 난민신청 중국인 알선책 등 구속 기소 입력 2018.09.17 (11:34) 수정 2018.09.17 (11:44) 인터넷 뉴스

허위 난민 신청을 알선한 중국인 알선책과 난민 신청자가 검찰에 구속됐습니다.



제주지방검찰청은 중국인을 대상으로 제주에서 허위 난민 신청을 알선한 중국인 46살 A 씨와 47살 B 씨 등 알선책 2명과 허위 난민 신청한 중국인 여성 50살 C 씨를 출입국관리법과 공문서위조 등의 혐의로 구속기소 했다고 밝혔습니다.



알선책 2명은 올해 3월부터 석 달 동안 중국인 여성 11명을 대상으로 이른바 파룬궁 신도로 중국에서 박해를 받고 있다며 허위 난민 신청을 알선한 혐의를 받고 있습니다.



C 씨는 허위 난민 신청을 하고 심사를 기다리다가 8월 알선책으로부터 위조한 주민등록증을 받고 제주공항을 통해 다른 지역으로 가려다 적발됐습니다.



검찰은 C 씨를 포함해 알선책이 허위 난민 신청한 11명 모두 난민으로 인정되지 않았다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

