[스폿@뮤직뱅크 라이브] ‘가을가을해’ 아이돌의 확 달라진 사복 패션 페이스북 Live 입력 2018.09.21 (13:51) 수정 2018.09.21 (13:51)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, rain fell across Korea and chilly weather has started. So idol groups changed their fashion as well. Sunmi matched brown and burgundy color. GOT7 chose denim jacket and long coats. But Norazo showed unique fashion - they were the Statue of Liberty and a bodyguard! Plus, do not miss the interview with all the members of Newkidd, The Boyz, Nam Woo-hyun, Nature, Imfact, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. 오늘 전국에 비가 내려 날씨가 부쩍 쌀쌀해졌는데요. 가을이 성큼 다가온 만큼, 아이돌 가수들의 확 달라진 패션도 눈에 띄었습니다. 각종 음원차트에서 1위를 달리고 있는 선미는 브라운과 버건디 색깔의 조화로 성숙미를 뽐냈고, 오늘 컴백한 갓세븐 멤버들은 청재킷과 롱 코트를 선보였습니다. 계절과 상관없는 의상을 선택한 그룹도 있었는데요. 노라조는 자유의 여신상과 보디가드를 연상시키는 옷으로 팬들에게 큰 웃음을 선사했습니다. 뉴키드, 네이처, 더보이즈, 임팩트, 남우현의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] ‘가을가을해’ 아이돌의 확 달라진 사복 패션

입력 2018.09.21 (13:51) 수정 2018.09.21 (13:51) 페이스북 Live

