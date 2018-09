방탄소년단, 10번째 2억뷰 뮤비…‘봄날’도 돌파 입력 2018.09.24 (20:42) 수정 2018.09.24 (20:43) 연합뉴스

그룹 방탄소년단의 '봄날' 뮤직비디오가 유튜브 2억뷰를 돌파했다. 방탄소년단 뮤직비디오 중 열 번째 2억뷰로, 한국 가수 가운데 최다 기록이다.



24일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 '봄날' 뮤직비디오는 이날 오후 6시 28분께 유튜브 조회수 2억 건을 넘겼다.



이로써 방탄소년단은 5억뷰를 돌파한 'DNA'와 4억뷰를 돌파한 '불타오르네'(FIRE), 3억뷰를 돌파한 '쩔어', '피 땀 눈물', '마이크 드롭' 리믹스, '페이크 러브'(FAKE LOVE), 2억뷰를 돌파한 '낫 투데이'(Not Today), '세이브 미'(Save ME), '상남자', '봄날' 등 총 10편의 2억뷰 뮤직비디오를 갖게 됐다.



또 1억뷰를 돌파한 '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I need you), '호르몬 전쟁', '아이돌'(IDOL)까지 억대 조회수 뮤직비디오는 14편에 달했다.



'봄날'은 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡으로 세대를 아우르는 대중적인 멜로디로 사랑받은 노래다.



방탄소년단은 24일(현지시간) 뉴욕 유엔본부 신탁통치이사회 회의장에서 열리는 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 청년 어젠다 '제너레이션 언리미티드'(Generation unlimited) 행사에 참석한다.



이 행사는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 이끄는 '청년(Youth)2030' 프로그램 중 교육부문 파트너십을 홍보하기 위한 자리다.



행사에는 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사와 구테흐스 사무총장, 김용 세계은행 총재 등이 함께한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

