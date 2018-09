[연예수첩] 슈퍼주니어, 스페셜 앨범 수록곡 선공개…다음 달 마카오서 쇼케이스 아침뉴스타임 입력 2018.09.28 (08:25) 수정 2018.09.28 (08:45)

그룹 슈퍼주니어가 컴백 초읽기에 들어갔습니다.



다음 달 8일, 스페셜 앨범 ‘One More Time'(원 모어 타임)을 발매하는 슈퍼주니어!



같은 날 저녁 6시, 마카오 최대 규모의 호텔에서 컴백 쇼케이스를 개최해 한류 스타의 저력을 보여줄 예정인데요.



이에 앞서 어제 정오엔 새 앨범의 수록곡인 ‘Animals'의 음원이 선공개 됐습니다.



[슈퍼주니어 : "더 나를 이토록 녹여버린 넌 In the end me and you, we're just animals Yeah~ ♬"]



이번 앨범 수록곡들은 이국적 분위기의 라틴 팝으로 구성돼 슈퍼주니어 특유의 정열적인 무대를 보여줄 것으로 기대되고 있는데요.



이번에도 멋진 모습으로 세계 음악 팬들을 즐겁게 해주길 바랄게요.



지금까지 김선근의 <연예수첩>이었습니다.

