[스폿@뮤직뱅크 라이브] 갓세븐의 ‘강력한’ 한 마디 페이스북 Live 입력 2018.09.28 (11:33)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, GOT7 showed off their strong ambitions for Music Bank. Bambam got fan's attention by saying "I will just say one word". Then, he said "we will take the first place in Music Bank". That was enough to have the roaring attention! Plus, do not miss the interview with all the members of Oh my girl, WJSN, DreamCatcher, The Boyz, GWSN, S.I.S, Blanc7, Sori, HBY, Uni.T, Imfact, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. '럴러바이'로 컴백한 갓세븐이 당찬 포부를 밝혔습니다. 멤버 뱀뱀은 오늘 인터뷰에서 "딱 한마디만 하겠다"며, 팬들의 이목을 집중시켰는데요. 곧이어 "오늘 뮤직뱅크 1위, 하겠습니다"라고 말해 팬들의 뜨거운 환호성을 받았습니다. 과연 갓세븐은 오늘 뮤직뱅크에서 정상에 오를 수 있을까요? 오마이걸, 우주소녀, 드림캐쳐, 더보이즈, 공원소녀, S.I.S, 블랑세븐, 소리, 열혈남아, 유니티, 임팩트의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿@뮤직뱅크 라이브] 갓세븐의 ‘강력한’ 한 마디

입력 2018.09.28 (11:33) 페이스북 Live

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, GOT7 showed off their strong ambitions for Music Bank. Bambam got fan's attention by saying "I will just say one word". Then, he said "we will take the first place in Music Bank". That was enough to have the roaring attention! Plus, do not miss the interview with all the members of Oh my girl, WJSN, DreamCatcher, The Boyz, GWSN, S.I.S, Blanc7, Sori, HBY, Uni.T, Imfact, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 <스폿@뮤직뱅크>입니다. '럴러바이'로 컴백한 갓세븐이 당찬 포부를 밝혔습니다. 멤버 뱀뱀은 오늘 인터뷰에서 "딱 한마디만 하겠다"며, 팬들의 이목을 집중시켰는데요. 곧이어 "오늘 뮤직뱅크 1위, 하겠습니다"라고 말해 팬들의 뜨거운 환호성을 받았습니다. 과연 갓세븐은 오늘 뮤직뱅크에서 정상에 오를 수 있을까요? 오마이걸, 우주소녀, 드림캐쳐, 더보이즈, 공원소녀, S.I.S, 블랑세븐, 소리, 열혈남아, 유니티, 임팩트의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





기자 정보