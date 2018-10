노벨화학상에 美아널드·스미스·英윈터…9년 만에 여성 수상 입력 2018.10.03 (19:00) 수정 2018.10.03 (19:09) 인터넷 뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

올해 노벨화학상의 영예는 미국 프랜시스 아널드와 조지 P. 스미스, 영국 그레고리 P. 윈터 경에게 돌아갔습니다.



스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 3일(현지시간) 이들 3명의 과학자를 노벨화학상 수상자로 선정했다고 발표했습니다. 아널드는 효소의 유도 진화(directed evolution of enzymes)를, 나머지 2명은 항체와 펩타이드의 파지 디스플레이(phage display of peptides and antibodies)를 연구한 공로로 올해 노벨화학상 수상의 영예를 안았습니다.



특히 미국의 프랜시스 아널드는 9년 만에 탄생한 여성 노벨화학상 수상자로 1911년 마리 퀴리, 2009년 아다 요나트등에 이어 5번째 수상자가 됐습니다.



시상식은 생리의학·물리·화학·경제학상의 알프레트 노벨의 기일인 12월 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열리고, 평화상의 경우 노르웨이 오슬로에서 열릴 예정으로 수상자에게는 노벨상 메달과 증서, 900만 스웨덴 크로나, 한화 약 11억3천만원의 상금이 수여됩니다.



지난해 노벨화학상은 용액 내 생체분자를 고화질로 영상화할 수 있는 저온전자 현미경 관찰 기술을 개발한 자크 뒤보셰, 요아힘 프랑크, 리처드 헨더슨이 공동 수상했습니다.



[사진 출처 : 노벨위원회 홈페이지 캡처]

노벨화학상에 美아널드·스미스·英윈터…9년 만에 여성 수상

입력 2018.10.03 (19:00) 수정 2018.10.03 (19:09) 인터넷 뉴스

올해 노벨화학상의 영예는 미국 프랜시스 아널드와 조지 P. 스미스, 영국 그레고리 P. 윈터 경에게 돌아갔습니다.



스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 3일(현지시간) 이들 3명의 과학자를 노벨화학상 수상자로 선정했다고 발표했습니다. 아널드는 효소의 유도 진화(directed evolution of enzymes)를, 나머지 2명은 항체와 펩타이드의 파지 디스플레이(phage display of peptides and antibodies)를 연구한 공로로 올해 노벨화학상 수상의 영예를 안았습니다.



특히 미국의 프랜시스 아널드는 9년 만에 탄생한 여성 노벨화학상 수상자로 1911년 마리 퀴리, 2009년 아다 요나트등에 이어 5번째 수상자가 됐습니다.



시상식은 생리의학·물리·화학·경제학상의 알프레트 노벨의 기일인 12월 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열리고, 평화상의 경우 노르웨이 오슬로에서 열릴 예정으로 수상자에게는 노벨상 메달과 증서, 900만 스웨덴 크로나, 한화 약 11억3천만원의 상금이 수여됩니다.



지난해 노벨화학상은 용액 내 생체분자를 고화질로 영상화할 수 있는 저온전자 현미경 관찰 기술을 개발한 자크 뒤보셰, 요아힘 프랑크, 리처드 헨더슨이 공동 수상했습니다.



[사진 출처 : 노벨위원회 홈페이지 캡처]

기자 정보