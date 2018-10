[스폿@뮤직뱅크 라이브] 걸그룹들이 가을을 좋아하는 이유 페이스북 Live 입력 2018.10.05 (11:42) 수정 2018.10.05 (11:42)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Autumn rain has started this morning. Idol groups, especially girl groups enjoyed this beautiful fall season. Dreamcatcher said "autumn is just right. It is not too hot or cold". And Oh My Girl said "we like the autumn mood", and member YooA said "I like fall because my birthday is in it". Also, Girls' Generation Yuri enjoyed the season with her perfect autumn fashion! Plus, do not miss the interview with all the members of GOT7, The Boyz, Blanc7, Singing Girls, GWSN, and so on.



<스폿@뮤직뱅크>, 태풍의 영향으로 서울 여의도에도 비가 내리고 있는데요. 걸그룹들에게 가을은 어떤 의미의 계절인지 물어봤습니다. 드림캐쳐는 "덥지도 않고 춥지도 않은 이런 날씨가 딱 좋다"며, "봄도 좋지만, 벌레가 많은 봄보다는 낙엽이 떨어지는 가을이 좋다"고 웃으며 말했습니다. 오마이걸은 "가을 특유의 분위기가 참 좋다"고 말했고, 멤버 유아는 "가을에 제 생일이 있어서 좋다"고 말해 큰 웃음을 안겼습니다. 오늘 첫 솔로 무대를 앞둔 소녀시대 유리는 완벽한 가을 패션으로 주목받았는데요. 갈색 재킷과 선글라스, 까만 가죽 구두는 '오늘의 베스트 드레서'라고 하기에 충분했습니다. 갓세븐, 더보이즈, 블랑세븐, 노래하는말괄량이, 공원소녀의 인터뷰도 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





