슈퍼주니어, 마카오 쇼케이스 성료…아이튠스 26개 지역 1위 입력 2018.10.09 (10:21) 수정 2018.10.09 (10:22) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 슈퍼주니어가 마카오 쇼케이스를 성공적으로 열고 스페셜 미니앨범 '원 모어 타임'(ONE MORE TIME) 활동에 본격적으로 나섰다.



9일 소속사 SM엔터테인먼트 산하 레이블SJ에 따르면 슈퍼주니어는 전날 마카오 MGM 코타이 호텔 내 MGM 시어터에서 쇼케이스를 열고 팬들과 만났다.



이들은 정규 8집 타이틀곡 '블랙수트'(BLACK SUIT), 수록곡 '비처럼 가지마요'(ONE MORE CHANCE)과 대표곡 '쏘리쏘리'(SORRY, SORRY) 등을 선보였고, 신곡 '원 모어 타임' 무대를 최초로 공개했다. 또 우리말은 물론 유창한 영어, 중국어로 인사해 팬들에게 가까이 다가갔다.



현장에는 홍콩 매체 애플데일리, 케이블TV, TVB를 비롯해 중국의 연예매체 먀오파이, 아이도우, 웨이판, 대만의 MTV, 엘르타이완, 마카오의 TDM, 마카오케이블TV 등 40여개 중화권 매체가 몰려 슈퍼주니어의 인기를 실감케 했다.



전날 오후 6시 공개된 슈퍼주니어의 새 앨범은 아이튠스 종합 앨범차트에서 멕시코, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 과테말라, 페루, 카타르, 대만, 홍콩, 마카오, 일본 등 세계 26개 지역 1위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

슈퍼주니어, 마카오 쇼케이스 성료…아이튠스 26개 지역 1위

입력 2018.10.09 (10:21) 수정 2018.10.09 (10:22) 연합뉴스

그룹 슈퍼주니어가 마카오 쇼케이스를 성공적으로 열고 스페셜 미니앨범 '원 모어 타임'(ONE MORE TIME) 활동에 본격적으로 나섰다.



9일 소속사 SM엔터테인먼트 산하 레이블SJ에 따르면 슈퍼주니어는 전날 마카오 MGM 코타이 호텔 내 MGM 시어터에서 쇼케이스를 열고 팬들과 만났다.



이들은 정규 8집 타이틀곡 '블랙수트'(BLACK SUIT), 수록곡 '비처럼 가지마요'(ONE MORE CHANCE)과 대표곡 '쏘리쏘리'(SORRY, SORRY) 등을 선보였고, 신곡 '원 모어 타임' 무대를 최초로 공개했다. 또 우리말은 물론 유창한 영어, 중국어로 인사해 팬들에게 가까이 다가갔다.



현장에는 홍콩 매체 애플데일리, 케이블TV, TVB를 비롯해 중국의 연예매체 먀오파이, 아이도우, 웨이판, 대만의 MTV, 엘르타이완, 마카오의 TDM, 마카오케이블TV 등 40여개 중화권 매체가 몰려 슈퍼주니어의 인기를 실감케 했다.



전날 오후 6시 공개된 슈퍼주니어의 새 앨범은 아이튠스 종합 앨범차트에서 멕시코, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 과테말라, 페루, 카타르, 대만, 홍콩, 마카오, 일본 등 세계 26개 지역 1위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보