트와이스, ‘왓 이즈 러브?’ 유튜브 2억뷰 입력 2018.10.11 (10:51) 수정 2018.10.11 (10:52) 연합뉴스

걸그룹 트와이스의 '왓 이즈 러브?'(What is Love?) 뮤직비디오가 유튜브 2억뷰를 돌파했다.



11일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 '왓 이즈 러브?'는 이날 오전 7시께 유튜브 조회수 2억 건을 넘겼다.



트와이스는 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)부터 최신곡 '댄스 더 나이트 어웨이'(DANCE THE NIGHT AWAY)까지 활동곡 9개 연속 억대뷰 기록을 세웠다. 이 가운데 2억뷰 달성 뮤직비디오는 7개이며, 'TT'는 한국 여성 가수로는 처음으로 4억뷰를 넘겼다.



일본 활동을 병행 중인 이들은 현지에서도 빛나는 성적을 거뒀다.



지난해 6월 일본에서 발표한 베스트앨범 '#트와이스'와 그해 10월 싱글 '원 모어 타임'(One More Time), 올해 2월 싱글 '캔디 팝'(Candy Pop), 5월 싱글 '웨이크 미 업'(WAKE ME UP), 지난달 정규 1집 'BDZ'로 플래티넘(25만장 이상 판매) 인증을 받았다. 특히 '웨이크 미 업'은 판매량 50만장을 돌파하며 더블 플래티넘을 기록했다.



트와이스는 오는 12∼14일 일본 효고 고베 월드 기념홀, 16∼17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나에서 일본 투어를 이어간다.



오는 28일에는 서울 서대문구 연세대학교 노천극장에서 데뷔 3주년 기념 공식 팬미팅 '원스 핼러윈'(ONCE HALLOWEEN)을 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

