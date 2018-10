[스폿@뮤직뱅크 라이브] 우주소녀가 밝힌 ‘걸그룹 아침식단’ 페이스북 Live 입력 2018.10.12 (13:14) 수정 2018.10.12 (13:48)

Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Cosmic Girls picked 'breakfast' for their secret of a bright energy. Members said "a good breakfast helps us to stay energized". Today's breakfast menu? Pork cutlet and braised spicy chicken! Before starting their busy schedule, nutritious meal was a must. Also take a look at WJSN's favorite menu in the video! Plus, do not miss the interview with all the members of NCT127, Weki Meki, Snuper, The rose, Purple, and so on.



Check out a live stream of your favorite K-pop stars spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Cosmic Girls picked 'breakfast' for their secret of a bright energy. Members said "a good breakfast helps us to stay energized". Today's breakfast menu? Pork cutlet and braised spicy chicken! Before starting their busy schedule, nutritious meal was a must. Also take a look at WJSN's favorite menu in the video! Plus, do not miss the interview with all the members of NCT127, Weki Meki, Snuper, The rose, Purple, and so on.



