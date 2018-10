美 의원들, 트럼프에 서한 “북미 이산가족 상봉 정상회담 의제로” 입력 2018.10.15 (07:42) 수정 2018.10.15 (07:43) 인터넷 뉴스

미국 연방 하원의원들이 도널드 트럼프 대통령에게 북미 이산가족 상봉 문제를 2차 북미정상회담의 공식의제로 상정해 달라고 요청하는 서한을 보냈습니다.



현지시간 14일 미주 민주참여포럼(KAPAC) 최광철 대표에 따르면 브래드 셔먼(민주·캘리포니아 30지구), 제럴드 E.코놀리(민주·버지니아 11지구), 디나 티투스(민주·네바다 1지구) 연방하원의원은 '재미 이산가족 상봉(Family Reunions for American with Family Members in the DPRK)' 이슈에 관해 트럼프 대통령 앞으로 긴급서한을 보냈습니다.



이들은 서한에서 "현재 북한에 가족·친척을 두고 있는 약 10만 명의 재미 이산가족은 한국전쟁 종전 이후 65년간 단 한 차례도 이산가족 상봉 기회가 이뤄지지 않고 있다"면서 2차 북미정상회담에서 북미 이산가족 상봉행사가 실현될 수 있도록 노력해달라고 호소했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

美 의원들, 트럼프에 서한 “북미 이산가족 상봉 정상회담 의제로”

