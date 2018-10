日언론 “2차 북미정상회담 다음달 중순 유럽 개최안 부상” 입력 2018.10.16 (08:47) 수정 2018.10.16 (08:55) 인터넷 뉴스

2차 북미정상회담이 다음달 중순 유럽에서 열릴 것이라는 관측이 미국 정부관계자들 사이에서 부상하고 있다고 아사히신문이 전했습니다.



신문은 미국 정부관계자 등을 인용해 이같이 보도하고 개최지역으로 스웨덴의 스톡홀름과 스위스의 제네바가 거론된다고 설명했습니다.



다만 정상회담 개최지도 협상 카드의 하나인 만큼 주내에도 열릴 수 있는 북미 실무 협상에서 북한의 핵시설 사찰 방법 등과 함께 개최지를 두고도 양측간 줄다리기가 전개될 것으로 보인다고 신문은 덧붙였습니다.



앞서 트럼프 대통령은 미국 중간 선거(11월 6일) 이후 2차 정상회담이 열릴 것으로 전망했고, 존 볼턴 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관은 '두어 달 안에(in the next couple of months)' 이뤄질 것이라고 한 바 있습니다.



정상회담 후보지로 거론되는 스웨덴은 평양에 대사관을 두고 있으며, 미국의 입장을 북한에 전달하는 역할도 하고 있습니다. 스위스의 경우 김정은 북한 국무위원장이 어릴 적 유학했던 곳으로 북한대사관이 있어 후보지로 꼽히고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

기자 정보